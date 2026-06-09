Congo-Kinshasa: Bunia - Les autorités suspendent à nouveau les vols commerciaux face à Ebola

Quelques jours seulement après la reprise du trafic aérien commercial à Bunia en Ituri, le gouvernement a de nouveau suspendu ce weekend, les vols dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Une décision qui surprend de nombreux voyageurs, d'autant plus que les mesures sanitaires étaient déjà appliquées à l'aéroport.

Cette nouvelle suspension des vols commerciaux suscite des interrogations parmi les habitants de l'Ituri. Ce week-end, de nombreux voyageurs se sont présentés à l'aéroport avant d'apprendre l'annulation de leurs vols. Certains affirment avoir acheté leurs billets et préparé leur déplacement depuis plusieurs jours.

Parmi les personnes affectées figure une famille qui devait accompagner une mère malade à Beni (Nord-Kivu) pour y recevoir des soins médicaux. Arrivée à l'aéroport dimanche matin, elle a été informée que son vol ne pouvait plus être assuré à la suite de la nouvelle décision gouvernementale. Le billet a été remboursé par la compagnie aérienne.

Cependant, plusieurs voyageurs disent ne pas comprendre les motivations de cette nouvelle suspension, intervenue seulement cinq jours après la reprise des vols commerciaux précédemment interrompus en raison de l'épidémie d'Ebola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon eux, les mesures de prévention étaient déjà respectées à l'aéroport de Bunia. Contrôle systématique de la température, lavage des mains et dépistage des voyageurs faisaient notamment partie du dispositif sanitaire mis en place avant l'embarquement.

Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée concernant la reprise des vols commerciaux. D'après des sources aéroportuaires à Bunia, cette décision résulte d'instructions de la hiérarchie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans la province.

En attendant, seuls les vols humanitaires ainsi que les vols liés aux opérations de riposte contre Ebola demeurent autorisés à l'aéroport de Bunia