Congo-Kinshasa: Bunia - Les autorités suspendent à nouveau les vols commerciaux face à Ebola

9 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Quelques jours seulement après la reprise du trafic aérien commercial à Bunia en Ituri, le gouvernement a de nouveau suspendu ce weekend, les vols dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Une décision qui surprend de nombreux voyageurs, d'autant plus que les mesures sanitaires étaient déjà appliquées à l'aéroport.

Cette nouvelle suspension des vols commerciaux suscite des interrogations parmi les habitants de l'Ituri. Ce week-end, de nombreux voyageurs se sont présentés à l'aéroport avant d'apprendre l'annulation de leurs vols. Certains affirment avoir acheté leurs billets et préparé leur déplacement depuis plusieurs jours.

Parmi les personnes affectées figure une famille qui devait accompagner une mère malade à Beni (Nord-Kivu) pour y recevoir des soins médicaux. Arrivée à l'aéroport dimanche matin, elle a été informée que son vol ne pouvait plus être assuré à la suite de la nouvelle décision gouvernementale. Le billet a été remboursé par la compagnie aérienne.

Cependant, plusieurs voyageurs disent ne pas comprendre les motivations de cette nouvelle suspension, intervenue seulement cinq jours après la reprise des vols commerciaux précédemment interrompus en raison de l'épidémie d'Ebola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon eux, les mesures de prévention étaient déjà respectées à l'aéroport de Bunia. Contrôle systématique de la température, lavage des mains et dépistage des voyageurs faisaient notamment partie du dispositif sanitaire mis en place avant l'embarquement.

Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée concernant la reprise des vols commerciaux. D'après des sources aéroportuaires à Bunia, cette décision résulte d'instructions de la hiérarchie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans la province.

En attendant, seuls les vols humanitaires ainsi que les vols liés aux opérations de riposte contre Ebola demeurent autorisés à l'aéroport de Bunia

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.