Congo-Kinshasa: Tanganyika - Le HCR facilite le retour de plus de 500 réfugiés congolais depuis la Zambie

8 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a finalisé vendredi 5 juin le retour d'un troisième convoi de réfugiés congolais en provenance de la Zambie. Au total, plus de 500 personnes, constituant 184 ménages, ont regagné la République démocratique du Congo par le territoire de Pweto (Haut-Katanga). Ces personnes avaient fui à partir de 2017, les exactions de la milice Bakata-Katanga.

Le processus de rapatriement a débuté au mois de mai. Le premier convoi est arrivé au centre de transit de Pweto le 21 mai, suivi d'un deuxième le 27 mai et d'un troisième le 5 juin.

Selon la cheffe de la sous-délégation du HCR dans le Grand Katanga, Cathie Danielle Monni, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire destiné aux Congolais ayant fui les violences dans leur pays.

À ce jour, 184 ménages, représentant plus de 500 personnes, ont déjà regagné la RDC depuis le camp de réfugiés de Mantapala, en Zambie.

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Le HCR précise que l'opération se poursuit et que d'autres retours sont attendus dans les prochaines semaines.

Une assistance avant le retour dans les localités d'origine

À leur arrivée en RDC, les réfugiés sont pris en charge dans un centre de transit situé au village Sante, à environ sept kilomètres de la frontière de Lukinda, dans le territoire de Pweto.

Selon Cathie Danielle Monni, ils y reçoivent un accompagnement ainsi qu'une aide financière destinée à faciliter leur réinstallation.

« Tous arrivent par Pweto. Ils sont accueillis et logés au centre de transit en attendant de recevoir leur kit d'assistance ainsi que leur paquet retour. Une fois cette assistance reçue, ils sont raccompagnés dans leurs zones d'origine », a-t-elle expliqué.

D'après le HCR, la majorité des personnes concernées par ce programme de retour volontaire avaient fui les exactions attribuées aux miliciens Bakata Katanga dans plusieurs localités de l'ancien Grand Katanga à partir de 2017.

Ce rapatriement vise ainsi ajoute le HRC, à permettre à ces familles de regagner leurs communautés d'origine dans des conditions encadrées et sécurisées.

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