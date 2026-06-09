Afrique: U15 et U17 - Diomaye Faye appelle à consolider le modèle sport-études

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé lundi à Dakar les sélections nationales U15 et U17, championnes d'Afrique 2026 dans leurs différentes catégories, à consolider le modèle de formation fondé sur la double carrière sport-études.

"Chers enfants, j'insiste avec force sur cette double formation (sport-études). En effet, à cet âge, nul ne peut garantir une brillante carrière de footballeur professionnel ! En revanche, l'école demeure une certitude, un socle pour la vie", a-t-il soutenu.

S'exprimant lors de la cérémonie de réception des sélections U15 et U17, le chef de l'État a rendu hommage à leur parcours exceptionnel, revenant sur les sacres obtenus à Harare (Zimbabwe) et à Rabat (Maroc).

"En avril, à Harare, vous, chers minimes engagés dans une double formation scolaire et footballistique, avez parcouru le Championnat africain scolaire de la CAF sans connaître la moindre défaite. Vous avez offert au Sénégal le premier titre de son histoire dans cette compétition. Vous l'avez surtout fait en écoliers, et je tiens à ce mot", a soutenu Bassirou Diomaye Faye.

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Le président a insisté sur la place centrale de l'éducation dans la formation des jeunes sportifs.

"Votre trophée dit qu'au Sénégal, le chemin de l'excellence sportive passe par la salle de classe. Votre trophée dit que l'école de la République sait former des esprits autant que des talents sportifs", a-t-il déclaré, appelant à un équilibre strict entre sport et études.

"Le football ne doit jamais être un chemin de déscolarisation : il doit être un accélérateur d'apprentissage, une école de caractère au service de l'avenir", a-t-il insisté.

Bassirou Diomaye Faye a exhorté les acteurs éducatifs et sportifs à encadrer les jeunes :

"À vous également, chers dirigeants, chers agents, chers enseignants et chers parents, de veiller avec constance à cet équilibre, d'organiser les emplois du temps, de protéger les heures de cours, le travail personnel, la discipline".

Enfin, le chef de l'État a salué la portée symbolique des réceptions au Palais de la République.

"Le Palais de la République a reçu, au fil des années, des chefs d'État, des savants, des capitaines d'industrie. Rarement ses salons auront accueilli des hôtes si jeunes pour des mérites si grands. Vous êtes jeunes ! très jeunes ! Mais, vous avez le mérite d'avoir fait monter deux fois, en deux mois, le drapeau du Sénégal au sommet de l'Afrique", a-t-il dit.

Bassirou Diomaye Faye, a remis, lundi, une enveloppe de 311 millions 420 mille francs CFA aux sélections nationales U17 et U15, sacrées respectivement championne d'Afrique des moins de 17 ans au Maroc et championne d'Afrique scolaire des moins de 15 en 2026.

Au cours de la cérémonie, le chef de l'État a également décoré l'ensemble des joueurs et des membres des encadrements techniques de la Médaille Gaïndé de la performance.

Cette distinction nationale, instituée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers le décret n° 2025-1240, récompense les citoyens ayant accompli des exploits exceptionnels. Elle met à l'honneur les valeurs de résilience, de courage, de persévérance et de dépassement de soi.