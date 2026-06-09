Sénégal: Les U15 et U17 du pays saluent un 'travail acharné et des sacrifices' après leurs succès

Dakar — Les capitaines des sélections nationales des moins de 15 ans (U15) et des moins de 17 ans (U17) du Sénégal ont estimé que les récents succès de leurs équipes ne relèvent pas uniquement du talent individuel, mais s'inscrivent dans un "travail acharné, des sacrifices et de la résilience" impliquant joueurs, encadreurs, structure fédérale et État.

Ils s'exprimaient lundi à Dakar lors d'une cérémonie de réception officielle au Palais de la République.

Le capitaine des U15, Bara Guèye, a souligné, devant le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye, la fierté du groupe de représenter le pays et de revenir avec un trophée, tout en insistant sur la dimension collective de la performance. "Ce résultat est le fruit d'un travail acharné, de sacrifices, mais surtout d'une foi inébranlable en notre potentiel", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'équipe jouait avec le poids des attentes nationales. "Sur le terrain, nous n'étions pas seulement onze joueurs. Nous portions sur nos épaules les espoirs, la passion et l'énergie de toute une nation", a dit le jeune joueur champion d'Afrique scolaire 2026.

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Il a également salué le soutien institutionnel et populaire ayant accompagné le parcours de son équipe. "C'est votre soutien, celui de nos familles et de millions de supporters, qui nous a donné la force de nous surpasser", a-t-il dit, remerciant par ailleurs les autorités du football sénégalais et l'Etat pour les moyens mis à disposition.

De son côté, le capitaine des U17, Assane Sarr, a estimé que la victoire de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans est la contribution de l'ensemble des acteurs du football national.

"Cette victoire est le fruit du travail, de la discipline, du sacrifice, de la détermination et de la résilience de toute une génération de joueurs", a-t-il affirmé, ajoutant qu'elle est "aussi le résultat de la vision du président de la Fédération de football, de l'accompagnement de l'État, du dévouement de nos encadreurs et du soutien constant du peuple sénégalais".

Le capitaine des U17, élu meilleur gardien du tournoi, a souligné que ce succès est une étape dans un processus de construction durable. "Nous vous remettons ce trophée avec fierté, mais nous savons qu'il ne représente qu'une étape dans un projet plus grand : celui de renforcer et de construire les bases d'un football sénégalais encore plus performant", a-t-il indiqué.

Assane Sarr a également insisté sur la continuité du projet sportif et sur l'apport des générations précédentes dans la structuration du football de jeunes.

"Nous remercions nos aînés (équipe A) qui, grâce à leurs succès et à leurs performances, continuent de contribuer de manière significative au financement du développement du football des jeunes", a-t-il salué.

Selon le portier de Ndangane FC à Kaolack, "si la Fédération parvient à nous mettre dans des conditions de performance, à travers des regroupements périodiques, des stages au niveau international et la participation à des compétitions internationales, c'est en grande partie grâce aux ressources tirées des primes remportées lors de la CAN et de la qualification à la Coupe du monde".

"Nous prions ardemment pour que la campagne américaine soit couronnée d'un succès éclatant", a-t-il soutenu.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis, lundi, une enveloppe de 311 millions 420 mille francs CFA aux sélections nationales U17 et U15, sacrées respectivement championne d'Afrique des moins de 17 ans au Maroc et championne d'Afrique scolaire des moins de 15 ans en 2026.

Au cours de la cérémonie, le chef de l'État a également décoré l'ensemble des joueurs et des membres des encadrements techniques de la Médaille Gaïndé de la performance.

Cette distinction nationale, instituée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers le décret n° 2025-1240, récompense les citoyens ayant accompli des exploits exceptionnels. Elle met à l'honneur les valeurs de résilience, de courage, de persévérance et de dépassement de soi.