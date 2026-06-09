Afrique: Le chef de l'État octroie plus de 310 millions de FCFA aux champions d'Afrique U17 et U15

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis, lundi, une enveloppe de 311 millions 420 mille francs CFA aux sélections nationales U17 et U15, sacrées respectivement championne d'Afrique des moins de 17 ans au Maroc et championne d'Afrique scolaire des moins de 15 en 2026.

Cette récompense présidentielle vise à "accompagner les jeunes champions au-delà de leurs performances sportives, en prenant en compte leur formation scolaire, leur avenir professionnel ainsi que le travail de l'encadrement technique et des ligues dont ils sont issus", a notamment expliqué le chef de l'Etat lors de la cérémonie de réception de ces jeunes joueurs.

Pour les U17, l'État a mobilisé une enveloppe de 174 millions 520 mille francs CFA. Chaque joueur bénéficiera d'un iPad de 11e génération, d'une assurance maladie de deux ans et d'une bourse scolaire ou de formation couvrant la même période. Des primes financières sont également prévues pour les ligues d'origine des joueurs, pour chaque membre de l'encadrement technique.

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Les champions d'Afrique scolaire U15 se voient, quant à eux, attribuer des récompenses d'une valeur globale de 136 millions 900 mille francs CFA. Celles-ci comprennent un iPad de 11e génération, une assurance maladie de deux ans, une bourse scolaire ou de formation, du matériel didactique ainsi que des primes destinées aux encadreurs techniques et aux ligues concernées.

Selon le président Faye, les chèques des montants correspondant à ces récompenses ont déjà été virés à la fédération en vue de leur mise à disposition aux bénéficiaires.

Au cours de la cérémonie, le chef de l'État a également décoré l'ensemble des joueurs et des membres des encadrements techniques de la Médaille Gaïndé de la performance. Cette distinction nationale, instituée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers le décret n° 2025-1240, récompense les citoyens ayant accompli des exploits exceptionnels. Elle met à l'honneur les valeurs de résilience, de courage, de persévérance et de dépassement de soi.

Par cette initiative, le chef de l'État a salué les performances remarquables réalisées par les deux sélections nationales, estimant que leurs sacres constituent une source de fierté pour la nation et un exemple pour la jeunesse sénégalaise.