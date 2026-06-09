Sénégal: Ansoumana Dione annonce avoir été fait docteur honoris causa d'une institution scientifique panafricaine

Kaolack — Le président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, a annoncé lundi à Kaolack (centre), avoir été élevé au titre de docteur honoris causa par l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA), une institution académique et scientifique.

La cérémonie officielle de remise de cette distinction est prévue du 15 au 16 octobre 2026 à Bangui, en République Centrafrique, sous le haut patronage du président Faustin-Archange Touadéra, a précisé M. Dione au cours d'un point de presse tenu dans les locaux de l'ASSAM.

"Nous avons convié la presse, aujourd'hui, pour informer l'opinion nationale et internationale sur ma distinction, en ma qualité de président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux au titre de docteur honoris causa, à l'initiative de l'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée", a-t-il dit M. Dione.

"Il n'est pas donné à n'importe qui d'être élevé au titre de Docteur Honoris Causa. Si après 26 ans de combat, l'IAPAR me décerne ce trophée, c'est un honneur pour moi", a-t-il fait valoir, indiquant avoir dédié cette distinction au maire de Kaolack, Serigne Mboup.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Ansoumana Dione, à travers cette distinction, au-delà de sa propre personne, c'est le Sénégal qui est honoré par cette institution académique et scientifique dont la mission est de stimuler l'innovation et le développement durable en Afrique.

Il a déclaré avoir adressé des correspondances au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi qu'au maire de Kaolack au président du Conseil départemental, au gouverneur et aux préfets de la région de Kaolack.

L'objectif, a-t-il souligné, est de "mobiliser nos efforts pour que la remise puisse être un évènement exceptionnel", a-t-il dit.

Le président de l'ASSAMM a émis le souhait d'être reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye, "dans les meilleurs délais possibles", pour une bonne préparation de cet évènement.

"Cette consécration est une façon d'encourager les activités du centre qui aura, à cet effet, une dimension internationale. Ainsi, les malades mentaux qui sont dans les familles ou dans les rues seront mieux pris en charge", a assuré Ansoumana Dione.