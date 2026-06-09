Afrique: Plus de 2 500 participants attendus au Forum africain sur l'Economie sociale et solidaire en juillet à Dakar (Ministre)

Diamniadio — Plus de 2 500 participants, provenant de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs, sont attendus en début juillet à Dakar pour prendre part au Forum africain de l'Economie sociale et solidaire (FORA'ESS), a annoncé lundi à Diamniadio le ministre de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione.

"Du 7 au 9 juillet prochains, Dakar accueillera plus de 2 500 participants venus d'une trentaine de pays africains et du reste du monde", a-t-il indiqué lors de la cérémonie d'installation officielle du Comité local d'organisation du Forum africain de l'Economie sociale et solidaire Dakar 2026.

Il a précisé que des ministres, des élus locaux, des chercheurs, des coopératives, des mutuelles, des associations, des entreprises sociales, des institutions financières, des partenaires techniques et financiers ainsi que de nombreux jeunes et femmes engagés dans la transformation de leurs territoires prendront part à cette rencontre.

"Le FORA'ESS Dakar 2026 sera un espace de dialogue, de partage d'expériences, d'innovation et de construction de solutions. Mais il devra surtout être un cadre d'engagement et d'action", a souligné Alioune Dione

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"Depuis plusieurs années, le Sénégal s'est affirmé comme l'un des principaux défenseurs de l'Économie sociale et solidaire en Afrique et dans le monde. Notre pays joué un rôle majeur dans le plaidoyer international", a fait valoir M. Dione.

"Cette rencontre internationale revêt une signification particulière. Elle témoigne d'abord de la vitalité du mouvement africain de l'Économie sociale et solidaire, mais également de la volonté du Sénégal de contribuer activement à son renforcement et à sa consolidation", a-t-il déclaré.

"Je suis convaincu qu'ensemble nous ferons de Dakar 2026 une étape décisive dans la construction d'une économie africaine plus inclusive, plus souveraine, plus résiliente et plus humaine", a ajouté le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.