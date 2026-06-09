Sénégal: Diourbel - Les filles majoritaires aux examens scolaires en 2026, selon l'Inspection d'académie

Diourbel — Les filles représentent plus de 60 % des candidats inscrits aux différents examens scolaires de la session 2026 dans la région de Diourbel (centre), a-t-on appris, lundi, de l'inspecteur d'académie, Aboubakry Sadikh Niang.

"Cette année, au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), nous enregistrons 22 333 candidats répartis dans 115 centres d'examen. Parmi eux, 14 087 sont des filles, soit un taux de féminisation de 63 %", a-t-il déclaré lors d'un comité régional de développement consacré aux préparatifs des examens.

Concernant le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), l'académie attend 12 340 candidats dont 8 053 filles, représentant 65 % des effectifs. Les candidats seront répartis dans 59 centres d'examen et 64 jurys.

Pour le baccalauréat, 12 045 candidats sont inscrits dans la région, dont 7 455 filles, soit un taux de 62 %. Les épreuves se dérouleront dans 25 centres d'examen regroupant 35 jurys.

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L'inspecteur d'académie a toutefois relevé la faible représentation des candidats dans les séries scientifiques et techniques. "Le taux régional est de 17,87 %, légèrement supérieur à la moyenne nationale qui dépasse à peine les 15 %", a-t-il précisé.

Il a souligné que la principale innovation introduite cette année au CFEE réside dans la réalisation de l'ensemble des opérations au sein même des centres d'examen grâce à la digitalisation du processus.

"Ce dispositif permettra aux candidats de disposer de leurs résultats dans un délai maximal de dix jours", a expliqué M. Niang, ajoutant qu'un test national organisé récemment a permis de valider l'efficacité du système.

Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, la même dynamique de digitalisation est également mise en oeuvre au baccalauréat à travers l'utilisation de la plateforme "Portail Bac".

S'agissant du calendrier, les épreuves du CFEE sont prévues les 17 et 18 juin prochains. Le baccalauréat technique débutera le 15 juin, tandis que les épreuves du baccalauréat général commenceront le 30 juin. Le BFEM est programmé à partir du 14 juillet.