Sénégal: Diourbel - Le gouverneur plaide pour le maintien des garçons à l'école

8 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le gouverneur de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a jugé nécessaire, lundi, de veiller à la poursuite de la scolarité des garçons, lesquels sont moins nombreux que les filles dans les classes d'examen.

"J'ai constaté que les filles commencent à être plus nombreuses que les garçons dans les classes d'examen, dans l'académie de Diourbel. Il est nécessaire de [...] maintenir les garçons dans le système éducatif. Si l'on n'y prend pas garde, [la percée des filles] risque de se faire à leur détriment", a dit M. Fall.

Il dirigeait une réunion consacrée à la préparation des examens scolaires, en présence de l'inspecteur d'académie de Diourbel, Aboubakry Sadikh Niang.

Selon le gouverneur, de nombreux garçons quittent très tôt l'école pour se lancer dans des activités économiques.

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"Dans l'académie de Diourbel, beaucoup de garçons s'adonnent [...] au commerce ou au transport à l'aide de motos Jakarta", a signalé Ibrahima Fall.

Il faut que les moyens de maintenir les garçons à l'école soient trouvés, a-t-il dit.

Les dirigeants des établissements scolaires ont signalé l'existence de candidats aux examens scolaires n'étant pas munis de pièces d'état civil, d'après le gouverneur.

Il a recommandé aux enseignants et aux dirigeants des écoles de veiller à ce que les élèves disposent d'actes d'état civil dès les premières années du cycle élémentaire.

Ibrahima Fall a demandé aux forces de défense et de sécurité et aux préfets des trois départements de la région de faire en sorte que la sécurité soit assurée dans les centres d'examen.

Il a promis de faire en sorte que le parc automobile de l'inspection d'académie soit renforcé provisoirement pour faciliter l'organisation des examens.

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