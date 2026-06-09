Congo-Kinshasa: Le Président de la République a reçu le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri

8 Juin 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Ce lundi 8 juin 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu, à la Cité de l'Union africaine, le Général-Major Gaby Kasongo Mulumba, le nouveau Gouverneur militaire de la province de l'Ituri.

Le Chef de l'État a donné au nouveau Gouverneur militaire des instructions claires et précises sur sa mission à savoir : le rétablissement rapide d'une paix durable, de l'ordre et de la sécurité publics.

Le Président de la République a également instruit le nouveau Gouverneur militaire de travailler en faveur du retour des déplacés dans leurs milieux d'origine.

Par ailleurs, la question liée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE), déclarée officiellement le 15 mai dernier dans cette partie du pays, a été évoquée. « Nous avons reçu des consignes pour faciliter le travail des équipes qui sont à l'oeuvre pour endiguer l'épidémie et ouvrir d'autres centres de traitement dans les zones qui n'en disposent pas encore », a précisé le Général-Major Kasongo.

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Le nouveau Gouverneur militaire de l'Ituri a été nommé le 5 juin dernier en remplacement du Lieutenant-Général Johnny Luboya Nkashama. Il était, depuis août 2025, Commandant adjoint chargé des opérations et renseignements à la 31e région militaire dans la province de la Tshopo.

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