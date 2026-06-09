Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat des jeunes - Le Prix BJKD 2026 s'étend à 16 pays africains

La Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou (Bjkd) a donné le coup d'envoi, le jeudi 21 mai 2026, de la 9e édition du Prix Bjkd, un concours panafricain dédié à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.

La cérémonie de lancement a réuni partenaires, acteurs du secteur privé, entrepreneurs et personnalités institutionnelles autour d'une ambition commune : encourager l'émergence d'une nouvelle génération de bâtisseurs africains.

Portée par la conviction que l'entrepreneuriat constitue un puissant levier de transformation économique et sociale, cette initiative, lancée en 2018, poursuit sa mission d'accompagnement des jeunes entreprises à fort potentiel à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Prenant la parole à cette occasion, les responsables de la fondation ont rappelé la vision qui sous-tend le Prix Bjkd : identifier, accompagner et récompenser les entrepreneurs capables d'apporter des solutions innovantes aux défis du continent.

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Au fil des éditions, le concours a permis à plusieurs dizaines d'entreprises de bénéficier d'un accompagnement stratégique et de financements destinés à accélérer leur croissance. « Nous croyons profondément en la capacité de la jeunesse africaine à créer de la valeur, à générer des emplois et à contribuer durablement au développement de nos économies », a-t-on souligné au cours de la cérémonie.

Une compétition ouverte à seize pays

Pour cette 9e édition, les candidatures sont ouvertes aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans issus de seize pays africains. Les porteurs de projets et dirigeants d'entreprises évoluant notamment dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation ou encore de l'industrie sont invités à soumettre leur candidature.

Les dossiers seront examinés par un jury composé de personnalités reconnues du monde économique et financier, selon des critères portant sur la viabilité du projet, son potentiel de croissance, son impact socio-économique ainsi que sa capacité d'innovation.

48 millions de FCFA à la clé

L'un des temps forts de cette édition demeure l'enveloppe globale des récompenses, estimée à 48 millions de Fcfa. Cinq lauréats seront distingués, dont le vainqueur du Grand Prix Janine Diagou, qui repartira avec une dotation de 25 millions de Fcfa.

Au-delà de l'appui financier, les bénéficiaires profiteront également d'un accompagnement technique et stratégique destiné à renforcer leurs capacités managériales et à consolider le développement de leurs entreprises.

Un impact qui s'affirme au fil des années

Depuis sa création, le Prix Bjkd a progressivement gagné ses lettres de noblesse dans l'écosystème entrepreneurial africain. Les chiffres témoignent de son impact : plusieurs dizaines d'entreprises soutenues et des centaines de millions de Fcfa mobilisés au profit de jeunes entrepreneurs.

À travers cette nouvelle édition, la Fondation Bjkd entend poursuivre son engagement en faveur de l'innovation, de la création de richesses et de l'autonomisation de la jeunesse africaine.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2026 sur la plateforme officielle de la fondation : https://www.prixbjkd.fondationbjkd.com/. Une nouvelle opportunité pour les jeunes entrepreneurs de faire entendre leur voix et de donner une nouvelle dimension à leurs ambitions.