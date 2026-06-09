Autour du thème « Mobiliser le capital local pour financer les entreprises africaines pour un meilleur retour sur investissement », la 3e édition du Salon international du capital-investissement et du capital-risque d'Abidjan, dénommé Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit (Apes), a ouvert ses portes le jeudi 4 juin 2026 à l'Espace Latrille, sis à Cocody Les Deux-Plateaux.

Lors de cette édition, qui s'est achevé le vendredi 5 juin 2026, les participants ont manifesté un vif intérêt pour les fonds d'investissement, encore largement méconnus. La plupart ignoraient en effet leur mode de fonctionnement. Rappelant qu'il existe deux niveaux de financement -- le financement bancaire, dit classique, et celui assuré par les fonds d'investissement --, les organisateurs ont souligné la nécessité de renforcer l'éducation financière autour de ces mécanismes.

Selon Drissa Koné, expert-comptable et modérateur du panel inaugural, les actions de sensibilisation doivent se poursuivre afin que les entreprises sachent qu'elles peuvent également accéder à des fonds d'investissement, à condition de remplir certains critères.

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Intervenant à l'ouverture de la cérémonie officielle, le commissaire général de l'Apes, Jean-André Ahipeaud, a exprimé sa grande satisfaction quant à l'engouement suscité par cet événement malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Convaincu que les États africains ne peuvent relever les défis du développement qu'à travers l'entrepreneuriat, il a par ailleurs soutenu que celui-ci doit être davantage accompagné par les acteurs du secteur.

Pour y parvenir, il est essentiel de permettre aux différents maillons de cette chaîne de se rencontrer afin que les attentes des uns et des autres soient mieux comprises. Au terme de ces deux journées, il espère une accélération du développement de l'écosystème du capital-investissement.

« Que chaque acteur présent puisse atteindre son objectif. Que ceux qui sont là pour rechercher des financements puissent les obtenir, que ceux qui sont présents pour nouer des partenariats d'affaires en trouvent et que ceux qui sont venus acquérir des connaissances puissent repartir enrichis. C'est ce qui permettra à l'écosystème de se développer », a-t-il déclaré.

Le président de l'Association des investisseurs, Cheick Souleymane Diallo, a salué l'initiative avant d'assurer que, durant ces journées, ses collaborateurs et lui travailleront d'arrache-pied sur des sujets concrets : la mobilisation des investissements institutionnels, le rôle des banques multilatérales, le financement des secteurs clés de l'économie, notamment l'énergie, l'agriculture et l'innovation, autant de leviers essentiels à la transformation des économies africaines.

Notons également la présence de nombreux acteurs du secteur financier, venus de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ainsi que celle de nombreux étudiants.