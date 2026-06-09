Cote d'Ivoire: Mondial 2026/Patrick Achi aux Éléphants - « Vous devez courir jusqu'à ne plus sentir vos pieds »

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, prévu le 11 juin 2026, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a adressé le 8 juin 2026, à Philadelphie, bien plus qu'un simple discours de motivation aux joueurs de la sélection ivoirienne.

C'est un véritable appel au dépassement de soi qui leur a été lancé.

À travers des mots forts, empreints de patriotisme et d'exigence, le message transmis place le mental, le sacrifice et la responsabilité collective au coeur de la performance.

« Ne doutez jamais de vous. Et ne laissez personne douter de vous », a-t-il déclaré.

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Au-delà de la préparation technique et physique, Patrick Achi a insisté sur la dimension psychologique de la compétition. « Si vous êtes forts dans la tête, personne ne pourra vous battre », a-t-il souligné.

Selon lui, la force mentale demeure l'une des clés essentielles pour affronter les défis du très haut niveau.

Il a tenu à exprimer, au nom de toute la Nation, la reconnaissance et la confiance du peuple ivoirien envers ses ambassadeurs sportifs.

Insistant sur le poids symbolique de leur mission, il a rappelé que plus de 30 millions d'Ivoiriens placent leurs espoirs dans cette équipe qui, au fil des années, a su incarner les valeurs de résilience, de solidarité et de courage.

Le président de l'Assemblée nationale a notamment salué le parcours héroïque réalisé lors de la CAN 2024, rappelant que cette campagne victorieuse avait démontré qu'« un match n'est jamais perdu tant que l'on garde la foi, la solidarité, le courage et l'esprit d'équipe ».

Évoquant également la victoire historique face à la France, le jeudi 4 juin 2026 à Nantes, il a estimé que cette performance avait permis de montrer au monde entier la capacité de la Côte d'Ivoire à rivaliser avec les meilleures nations du football mondial.

Par ce message, adressé aux joueurs, Patrick Achi les a exhortés à se surpasser : « Vous devez courir jusqu'à ne plus sentir vos pieds », une manière d'insister sur l'effort total et l'engagement attendu de chacun sous les couleurs ivoiriennes.