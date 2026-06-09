Soudan: Le ministre de la Justice préside la réunion du comité du suivi des poursuites internationales contre la milice Al-Dagalo et ses soutiens

Le ministre de la Justice, Dr Abdallah Dirif, président du comité chargé de l'introduction et du suivi des actions judiciaires internationales contre la milice terroriste Al-Dagalo, ses dirigeants et les États qui la soutiennent, a présidé lundi au siège du ministère la réunion périodique du comité, en présence de ses membres.

La réunion a examiné les rapports des sous-comités spécialisés, notamment celui chargé d'identifier les voies de recours juridiques aux niveaux international et régional ainsi que les pays dont les législations nationales permettent d'engager des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Au cours des travaux, les membres ont débattu des différents rapports présentés et ont approuvé le rapport du sous-comité chargé des voies de recours juridiques.

La réunion a en outre ordonné l'achèvement des travaux de la commission des preuves, afin d'entamer la rédaction des requêtes judiciaires dès la finalisation de ses missions, dans le cadre des démarches visant à engager des poursuites contre la milice, ses dirigeants et les parties accusées de la soutenir.