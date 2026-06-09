Soudan: Kabashi rencontre l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour le pays

Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Shams El-Din Kabbashi, a reçu dans son bureau l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Soudan, Pekka Haavisto.

La rencontre a porté sur les développements politiques et sécuritaires en cours dans le pays, les efforts déployés pour parvenir à la paix et à la stabilité, ainsi que sur les résultats des consultations menées par le mécanisme quintipartite regroupant l'Union africaine, l'IGAD, la Ligue des États arabes, les Nations unies et l'Union européenne.