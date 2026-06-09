Soudan: Des activités soudanaises en Russie pour célébrer l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays

8 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les Journées de la culture soudanaise ont débuté lundi à Moscou, à l'initiative de l'ambassade du Soudan, pour marquer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Soudan et la Russie.

Selon l'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed Al-Ghazali Siraj, cet événement de trois jours met en lumière la richesse du patrimoine soudanais à travers des expositions, des ateliers, des spectacles folkloriques, des défilés de mode et une présentation de la gastronomie soudanaise, avec la participation d'universitaires, d'experts, de responsables russes, de diplomates et de membres de la communauté soudanaise.

L'ambassadeur a souligné la solidité des relations entre les deux pays, saluant le soutien de la Russie au Soudan durant la guerre. Les festivités se poursuivront avec une conférence sur l'histoire et la culture du Soudan dans le contexte des relations avec la Russie, avant une cérémonie officielle de clôture prévue le 10 juin en présence de représentants des autorités russes, du corps diplomatique et d'amis russes du Soudan.

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