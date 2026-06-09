Soudan: L'ambassadeur du pays au Japon reçoit le DG de la société Taiki Sangyo

8 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan au Japon, l'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub, a reçu à Tokyo le président-directeur général de la société japonaise Taiki Sangyo, Soichiro Yasuhara, qui a présenté les activités de son entreprise spécialisée dans les équipements de séchage des fruits, légumes et viandes.

Au cours de la rencontre, M. Yasuhara a rappelé qu'un projet mis en oeuvre au Soudan avec l'appui de la JICA avait permis de fournir ces équipements à plusieurs familles dans les États de Kassala et du Nahral-Neil, contribuant ainsi à soutenir de petites activités génératrices de revenus et à réduire la pauvreté grâce à la valorisation de produits agricoles tels que l'oignon, le gombo et l'ail.

L'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub a salué cette initiative, estimant qu'elle s'inscrit dans les efforts visant à créer des opportunités d'emploi pour les femmes et les jeunes, notamment dans les zones affectées par la guerre. Il a invité la société à soumettre une nouvelle proposition de projet, qui pourrait être présentée à la JICA, au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et à d'autres bailleurs internationaux et régionaux pour financement.

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