Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, rencontre la commissaire européenne chargée de l'Égalité, de la Préparation et de la Gestion des crises

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a accueilli aujourd'hui la commissaire européenne à l'Égalité, à la Préparation et à la Gestion des crises, Hadja Lahbib, pour un entretien consacré à plusieurs questions d'intérêt commun.

Lors de cette rencontre, le ministre a salué le soutien et la solidarité apportés par l'Union européenne dans le domaine de la santé mondiale, en particulier la coopération récente mise en place pour lutter contre l'épidémie d'Ebola.

Il a par ailleurs indiqué que l'appui accordé au Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (CDC Afrique) représente une étape importante dans le renforcement des efforts conjoints visant à répondre aux éventuelles menaces sanitaires mondiales.

Selon le ministère des Affaires étrangères, Gedion Timothewos a également présenté à son interlocutrice un aperçu de la situation en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique.

De son côté, la commissaire Hadja Lahbib a renouvelé l'engagement de l'Union européenne à approfondir son partenariat avec les pays africains et à collaborer étroitement afin de faire face aux défis sanitaires et humanitaires partagés.