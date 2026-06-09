Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, rencontre la commissaire européenne chargée de l'Égalité, de la Préparation et de la Gestion des crises

8 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a accueilli aujourd'hui la commissaire européenne à l'Égalité, à la Préparation et à la Gestion des crises, Hadja Lahbib, pour un entretien consacré à plusieurs questions d'intérêt commun.

Lors de cette rencontre, le ministre a salué le soutien et la solidarité apportés par l'Union européenne dans le domaine de la santé mondiale, en particulier la coopération récente mise en place pour lutter contre l'épidémie d'Ebola.

Il a par ailleurs indiqué que l'appui accordé au Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (CDC Afrique) représente une étape importante dans le renforcement des efforts conjoints visant à répondre aux éventuelles menaces sanitaires mondiales.

Selon le ministère des Affaires étrangères, Gedion Timothewos a également présenté à son interlocutrice un aperçu de la situation en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique.

De son côté, la commissaire Hadja Lahbib a renouvelé l'engagement de l'Union européenne à approfondir son partenariat avec les pays africains et à collaborer étroitement afin de faire face aux défis sanitaires et humanitaires partagés.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.