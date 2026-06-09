Afrique de l'Est: L'Éthiopie achève une formation diplomatique au profit des diplomates sud-soudanais

Addis-Abeba — L'Éthiopie a mené à terme avec succès un programme de formation diplomatique de cinq jours à l'intention des diplomates sud-soudanais, réaffirmant son engagement en faveur du renforcement de la coopération régionale et du développement des compétences diplomatiques sur le continent africain.

Cette troisième session de formation diplomatique, organisée par l'Institut des affaires étrangères (IFA) en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, s'est déroulée à Addis-Abeba du 5 au 9 juin 2026.

L'initiative a rassemblé des diplomates sud-soudanais autour d'échanges approfondis portant sur les principaux défis qui influencent l'environnement diplomatique et sécuritaire en Afrique.

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette formation reflète les efforts continus de l'Éthiopie visant à encourager la coopération régionale et à consolider les capacités diplomatiques africaines.

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Le programme a couvert plusieurs thématiques majeures, dont le panafricanisme, les pratiques contemporaines de la diplomatie et de la négociation, la géopolitique de l'eau, la gestion des ressources partagées, les opérations de maintien de la paix, la résolution des conflits et la consolidation de la paix.

Cette formation avait pour objectif de renforcer les compétences professionnelles des diplomates sud-soudanais tout en approfondissant les relations de coopération entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud.

À l'occasion de la cérémonie de clôture, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, a mis en avant l'importance de cette initiative pour promouvoir les échanges professionnels, la compréhension mutuelle et le resserrement des liens entre les deux pays voisins.

Il a souligné que les enseignements de la victoire historique d'Adoua, découverts par les participants lors d'une visite au Musée mémorial de la victoire d'Adoua, continuent d'incarner un symbole fort d'unité africaine, de souveraineté et de mobilisation collective face aux défis actuels du continent.

L'ambassadeur Hadera a également rappelé que, au-delà de sa dimension académique, le programme constituait une plateforme privilégiée pour le dialogue, les échanges culturels ainsi que le développement de relations professionnelles et institutionnelles durables entre les participants.

Intervenant également lors de la cérémonie, l'ambassadeur Butros Thok Deng, chef adjoint de mission à l'ambassade du Soudan du Sud en Éthiopie, a salué une formation ayant permis aux diplomates d'acquérir les compétences pratiques et les connaissances nécessaires pour répondre aux nouveaux défis régionaux et saisir les opportunités émergentes.

Au nom des participants, l'ambassadeur Achwil Biong Arop Kuol a exprimé sa satisfaction quant aux connaissances acquises au cours du programme, notamment dans les domaines de la consolidation de la paix, de la négociation, de la coopération au développement et de la gestion des migrations.

Le programme s'est achevé par une réaffirmation de l'amitié historique entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud ainsi que de leur volonté commune de promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable dans l'ensemble de la Corne de l'Afrique.