Ethiopie: L'EFDA appelle à une action concertée pour consolider la sécurité alimentaire à l'échelle du pays

Addis-Abeba — L'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments (EFDA) a indiqué que les aliments impropres à la consommation restent l'une des principales causes de maladies en Éthiopie et a plaidé pour un renforcement de la coopération entre les pouvoirs publics, l'industrie, les établissements universitaires et les partenaires de développement afin de promouvoir la sécurité alimentaire nationale.

La directrice générale de l'EFDA, Heran Gerba, a déclaré que les aliments insalubres jouent un rôle important dans la propagation des maladies, rappelant que les données mondiales recensent plus de 866 millions de cas de maladies et près de 1,5 million de décès chaque année attribués à des aliments contaminés.

L'Éthiopie fait face à plusieurs menaces en matière de sécurité alimentaire, notamment les risques microbiologiques, la présence de métaux lourds et de substances toxiques, ainsi que les pratiques de falsification alimentaire.

Pour répondre efficacement à ces enjeux, l'EFDA recommande d'abandonner une démarche centrée sur la simple détection des problèmes au profit d'une approche basée sur des preuves et des données fiables.

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Cette orientation nécessite le renforcement des mécanismes réglementaires ainsi qu'une coopération accrue entre les institutions du secteur alimentaire, les partenaires au développement, les universités, les entreprises privées et les organismes publics.

Les principaux cadres de référence, notamment les politiques, stratégies, proclamations et instruments juridiques relatifs à l'alimentation et à la nutrition, constituent des éléments essentiels pour une gestion efficace de la sécurité sanitaire des aliments.

Heran a rappelé que la sécurité sanitaire des aliments relève d'une responsabilité partagée et a réitéré l'engagement de l'EFDA à travailler avec l'ensemble de ses partenaires afin de fournir à la population des produits sûrs et de bonne qualité.

À cet effet, la directrice générale invite les acteurs du secteur à mettre en oeuvre des systèmes de gestion de la qualité pour garantir que seuls des produits conformes aux normes et sans danger soient commercialisés.

Le développement des capacités des laboratoires demeure également indispensable pour prévenir les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments et renforcer les moyens de l'autorité en matière de contrôle de qualité.

À l'échelle nationale, plusieurs initiatives sont déjà menées en collaboration avec les parties concernées pour améliorer la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires destinés à la consommation.

Le recours aux technologies facilite l'échange d'informations, tandis que les instruments juridiques internationaux et leur meilleure application soutiennent le renforcement des capacités du secteur.

La directrice générale a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires au développement pour leur appui et a appelé à maintenir cette coopération afin d'assurer la durabilité des progrès enregistrés dans les programmes de sécurité sanitaire des aliments à travers le pays.

De son côté, Clara Silva, responsable de la chaîne d'approvisionnement du PAM en Éthiopie, a mis en avant plusieurs priorités : renforcer les partenariats pour assurer la qualité des aliments, développer les capacités nationales en matière d'enrichissement alimentaire, élargir l'accès aux laboratoires d'analyse et renforcer les systèmes alimentaires reliant la production à une consommation sûre.

À ce titre, le PAM demeure résolu à collaborer avec les institutions gouvernementales éthiopiennes, les autres agences des Nations Unies, les organismes de recherche et le secteur privé afin de réduire l'impact des maladies d'origine alimentaire et d'assurer aux Éthiopiens une alimentation saine et nutritive, a-t-elle précisé.

Enfin, elle a adressé un message de solidarité à l'ensemble des parties prenantes, leur souhaitant une excellente Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments et les invitant à poursuivre les efforts visant à transformer les défis en opportunités et en solutions durables.