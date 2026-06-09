Ethiopie: L'Institut éthiopien de recherche agricole dévoile « Etittuu », une culture probiotique destinée à la fermentation du lait

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR) a dévoilé une nouvelle culture probiotique, appelée « Etittuu », destinée à assurer la fermentation du lait.

L'institut a procédé au lancement officiel du produit aujourd'hui à l'occasion d'un forum d'échanges et d'une exposition organisés conjointement dans le cadre de la Journée mondiale du lait.

Prenant la parole lors de cette manifestation, Ifa Muleta, conseiller au ministère de l'Agriculture et ministre d'État, a affirmé que la culture probiotique « Etittuu » aidera à réduire les dépenses en devises étrangères en se substituant aux produits importés et devrait contribuer de façon importante à l'amélioration de la productivité du lait et des produits laitiers en Éthiopie.

Il a également indiqué que cette innovation s'inscrit dans les efforts plus larges du gouvernement visant à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition conformément à la politique agricole nationale.

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Il a en outre souligné les avancées encourageantes réalisées dans le cadre de l'initiative Yelemat Tirufat (Abondance du panier), mise en oeuvre sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed.

D'après lui, ce programme a déjà contribué à améliorer sensiblement la production laitière, tout en favorisant les investissements et en renforçant la participation du secteur privé dans les chaînes de valeur de l'élevage et des produits laitiers.

Il a ajouté que l'introduction de la culture probiotique « Etittuu » devrait stimuler davantage les producteurs ainsi que les autres intervenants de la chaîne de valeur laitière.

Le directeur général de l'EIAR, le professeur Niguse Dechassa, a pour sa part indiqué que cette nouvelle culture probiotique permettra non seulement de diminuer les dépenses en devises liées aux cultures de démarrage importées, mais également de fermenter le lait pasteurisé en quatre heures, améliorant ainsi l'efficacité des opérations de transformation laitière.

Le directeur général a précisé que le lait et les produits laitiers comptent parmi les principaux domaines agricoles faisant l'objet des recherches de l'institut.

Il a également mis en avant la contribution importante de l'institut au secteur agricole grâce au développement de variétés améliorées de cultures et d'animaux d'élevage reposant sur la recherche scientifique.

Selon lui, plusieurs projets de recherche utilisant les biotechnologies pour accroître la productivité laitière sont actuellement en cours de réalisation.