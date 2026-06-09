Sénégal: Trophée Media Impact LeadSen 2026 et six nominations à la Cjrs - Le Soleil confirme son rayonnement

Nouvelle consécration pour Le Soleil. Le journal a été désigné lauréat du Trophée Media Impact LeadSen 2026, au moment où six de ses reporters sont en lice pour les distinctions décernées par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs).

Le quotidien national Le Soleil a été retenu par le Jury de la deuxième édition du Forum & de la Nuit des LeadSen pour recevoir le Trophée Media Impact LeadSen 2026, une distinction qui récompense les médias ayant un impact significatif sur la société sénégalaise à travers la qualité de leur travail et leur engagement au service de l'intérêt général.

Selon les organisateurs, cette récompense vise à saluer les organes de presse qui contribuent activement à l'information des citoyens, à la promotion des initiatives porteuses de développement ainsi qu'à la valorisation des talents et des réussites nationales.

Le Jury a particulièrement mis en avant le rôle majeur joué par Le Soleil dans le paysage médiatique sénégalais, son engagement constant en faveur d'une information crédible et de qualité, ainsi que sa contribution à la mise en lumière des enjeux économiques, sociaux et culturels du Sénégal.

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La remise officielle du trophée est prévue lors de la Nuit des LeadSen 2026, organisée dans le cadre du Forum & de la Nuit des LeadSen autour du thème : « Digitalisation et compétitivité des entreprises sénégalaises ».

Six reporters nominés au concours de la Cjrs

L'événement qui se tiendra le samedi 4 juillet 2026 à Dakar, réunira des dirigeants d'entreprises, des décideurs publics, des entrepreneurs, des universitaires, des experts ainsi que des représentants de la société civile venus célébrer l'excellence, le leadership et les réussites sénégalaises.

À travers cette distinction, les organisateurs entendent rendre hommage à l'apport déterminant des médias dans l'accompagnement du développement national et la promotion des valeurs d'excellence et de citoyenneté.

LeadSen - Leaders Sénégalais est une initiative dédiée à la promotion du leadership, de l'innovation et de la performance au Sénégal, à travers des espaces de réflexion, de partage d'expériences et de reconnaissance des acteurs qui contribuent au rayonnement du pays.

Cette reconnaissance intervient au moment où Le Soleil s'est également illustré lors du concours des meilleurs journalistes organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), avec pas moins de six nominations dans les catégories « Presse écrite », « Presse en ligne » et « média et droits de l'enfant ». Il s'agit des reporters Mariama Diémé, Gaustin Diatta, Fatou Sy, Adja Gaye Diaw, Ibrahima Kandé et Adama Ndiaye, dont les productions journalistiques ont retenu l'attention du jury.