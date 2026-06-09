Sénégal: Examens scolaires à l'Inspection d'Académie de Diourbel - Les filles mènent la danse avec un taux de participation de plus de 60%

La participation des garçons aux examens scolaires a connu une régression à Diourbel. Ils sont devancés par les filles qui ont dépassé la barre des 60 % au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee), au Brevet de fin d'études moyennes (Bfem) et au Bac.

DIOURBEL - À l'inspection d'académie de Diourbel, les filles mènent la danse aux examens scolaires de la session de 2026. Les statistiques ont révélé un fort taux de féminisation dépassant les 60 % à trois examens. Elles sont au nombre de 14 087 sur les 22 333 candidats du Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee), soit 63,07 %. Les filles ont également dépassé les garçons au Bfem et au Bac avec respectivement 8053 sur 12340, soit 65,25 %, et 7455 sur 12045, soit 61,89 %.

Ces chiffres ont fait réagir le gouverneur de la région de Diourbel. Ibrahima Fall a invité l'inspection d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation (Ief) des trois départements (Bambey, Diourbel et Mbacké) à étudier les causes de la faible présence des garçons dans les écoles afin d'y apporter des rectificatifs idoines. Il a tout de même cité le commerce et la conduite des motos Jakarta parmi les raisons du fort taux d'abandon des garçons.

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L'inspecteur d'académie de Diourbel, Abdoubacry Sadikh Niang, a demandé aux enseignants de sensibiliser les élèves sur l'interdiction des portables dans les centres d'examen. Il a également salué la contribution de l'association des conducteurs de moto Jakarta dans le transport gratuit des candidats pendant les périodes d'examen. La problématique des pièces d'état civil était également au coeur des débats avec la forclusion de 10 candidats au baccalauréat.