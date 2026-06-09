Sénégal: Le roi des mathématiques accueilli en héros au CEM Tambacounda Commune 1

Quelques jours après son sacre comme roi des mathématiques de l'IEF de Tambacounda, Abdoulaye Ba a reçu un accueil exceptionnel de la part de son établissement. Élèves, enseignants et personnel administratif du CEM Tambacounda Commune 1 se sont mobilisés ce lundi 6 juin pour célébrer le jeune lauréat et faire de son parcours un exemple pour toute la communauté scolaire.

TAMBACOUNDA: L'émotion et la fierté étaient au rendez-vous ce lundi au CEM Tambacounda Commune 1. Deux jours après son couronnement en tant que roi des mathématiques de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Tambacounda, Abdoulaye Ba a été accueilli en véritable héros par son établissement.

Dès son arrivée, à près d'une centaine de mètres de l'école, une foule d'élèves l'attendait avec enthousiasme. Dans une ambiance festive, ses camarades ont scandé son nom tout au long du parcours menant à la cour de l'établissement. Couronne sur la tête, écharpe en bandoulière et accompagné de sa mère, le jeune champion a avancé sous les applaudissements nourris de ses condisciples et de ses enseignants.

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À travers cette cérémonie, l'administration du collège a voulu rendre hommage à un élève qui a brillamment porté les couleurs de son établissement lors du concours des talents mathématiques de l'IEF de Tambacounda.

Pour la principale du collège, Mme Salimata Sané, cette initiative vise autant à honorer le lauréat qu'à encourager l'excellence au sein de l'établissement.

« Nous avons tenu à organiser cet accueil pour exprimer notre fierté et notre gratitude à l'endroit du lauréat, mais aussi pour inciter les autres élèves à se dépasser, à cultiver l'excellence et à croire en leurs capacités », a-t-elle déclaré.

La responsable a également tenu à associer à cette réussite l'ensemble de la communauté éducative. Elle a ainsi félicité les enseignants, le personnel administratif ainsi que le gardien de l'établissement pour leur engagement constant dans l'encadrement des élèves.

S'adressant aux apprenants, elle les a invités à suivre l'exemple d'Abdoulaye Ba, reconnu non seulement pour ses excellents résultats scolaires, mais aussi pour son comportement exemplaire. Une qualité également saluée par l'un de ses encadreurs, Cheikh Tidiane Diallo, professeur de Mathématiques et de SVT.

Très ému par l'accueil qui lui a été réservé, Abdoulaye Ba a exprimé sa reconnaissance envers la direction, le surveillant général, les surveillants et l'ensemble du corps professoral pour leur accompagnement tout au long de son parcours.

Le nouveau roi des mathématiques a également adressé un message d'espoir à ses camarades : « Chacun de vous peut réussir. Il suffit d'y croire et de travailler avec détermination », a-t-il lancé sous les applaudissements.

À travers cette célébration, le CEM Tambacounda Commune 1 réaffirme son ambition de promouvoir l'excellence et de faire de la réussite de ses élèves une source d'inspiration pour toute la communauté éducative.