Sénégal: Phases régionales, sport scolaire - L'absence de recruteurs, le principal regret de l'IA

TAMBACOUNDA: Les finales des phases régionales du sport scolaire de la région de Tambacounda se sont déroulées les 6 et 7 juin dans une ambiance marquée par l'engagement des jeunes athlètes et la satisfaction des organisateurs. Toutefois, l'événement a été marqué par une absence remarquée : celle des recruteurs, centres de formation et responsables d'académies sportives.

Présent lors des compétitions, l'Inspecteur d'académie de Tambacounda, Assane Mbengue, a exprimé son regret face à cette situation. « Le seul regret que l'on pourrait avoir, c'est de ne pas voir ici des agents recruteurs, des centres de formation ou des académies », a-t-il déclaré.

Selon lui, la présence de ces acteurs du monde sportif aurait pu constituer une source de motivation supplémentaire pour les jeunes participants. Il estime que les nombreux talents présents lors de ces compétitions pourraient, avec un encadrement adéquat et une bonne formation, apporter de grandes satisfactions au Sénégal dans les années à venir.

L'Inspecteur d'académie a également relevé la faible affluence du public lors de cette édition du championnat scolaire régional. Une situation qu'il entend corriger dès l'année prochaine grâce à une meilleure mobilisation des populations et des acteurs concernés.

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Cette édition des phases régionales du sport scolaire était placée sous le parrainage de Seydou Tounkara, président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'état civil, ainsi que de feu Alain Kabou.

Toutes les disciplines ont connu leurs vainqueurs qui devront representer la région au niveau national. En football, le Lycée Waoundé Ndiaye de Bakel s'est illustré en remportant le trophée dans la catégorie senior après une séance de tirs au but face au Lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Chez les cadets, le CEM Tambacounda Commune 2 a largement dominé le CEM Kahéne de Koumpentoum sur le score de 3 buts à 0, s'adjugeant ainsi le titre régional.

Au terme de la compétition, Assane Mbengue s'est dit globalement satisfait du déroulement des phases régionales et a salué les efforts consentis par le comité d'organisation pour la réussite de l'événement. Il a ce pendant, invité les professeurs et encdreurs à continuer d'accompagner les representants de l'académie afin que ces derniers décrochent des médailes au niveau national.