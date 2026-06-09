Sénégal: Congrès annuel Francounda Diola - Les populations étrennent un chapelet de doléances

Le village de Francounda Diola a tenu, lors de ce weekend, la troisième édition de son congrès annuel. Cet événement dont l'objectif vise à promouvoir la culture et le développement de la localité a été marqué par la présence de toutes les forces vives de la commune de Bémet.

Sédhiou - Au cours des plaidoyers qui ont rythmé cette rencontre, les populations de Francounda Diola ont insisté sur l'absence de route qui entrave leurs activités. Faute de voies de communication, les populations peinent à effectuer les déplacements sur l'axe reliant Sibicouroto à Niassene Mandingue. Cette étape se trouve dans un état de dégradation avancé impactant le quotidien des habitants de la zone.

« Nous peinons à évacuer nos malades, nous peinons à acheminer nos produits agricoles, alors que l'agriculture et l'élevage constituent les principales mamelles économiques de ces localités », a déploré Abdoulaye Diallo, président du congrès Francounda Diola.

Les populations ont interpellé le président de la République pour que les travaux de la boucle du Boudié soient repris. « Nous espérons que si cette route est reprise, nous pourrons bénéficier d'un avenant qui pourra prendre en compte l'axe Sibicouroto et Niasséne Mandingue », a ajouté Abdoulaye Diallo.

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Il a aussi abordé le projet d'électrification en cours dans la zone. « Des poteaux électriques sont installés au niveau de Francounda Sakolé, nous espérons que la ligne électrique va atteindre Francounda Diola », a -t-il déclaré, tout en interpellant le nouveau ministre de l'Énergie et les autres projets de développement pour fournir de l'électricité à ce village.

À Francounda Diola, beaucoup de vallées sont abandonnées à cause de la montée de la langue salée. Abdoulaye Diallo a lancé un appel au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au Proval CV pour que des digues de protection soient mises en place afin de relancer la riziculture.