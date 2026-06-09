Sénégal: L'IATA et l'OACI renforcent leur coopération en vue de favoriser les carburants d'aviation durables

L'Association du transport aérien international (IATA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont annoncé aujourd'hui dans le cadre de la Semaine du climat et de l'aviation de l'OACI qu'elles accentuent leur coopération en vue de favoriser la transparence et l'intégrité du processus de suivi et d'accélérer le développement et le déploiement des carburants d'aviation durables (SAF).

La collaboration étroite entre l'industrie et les États, reposant sur des systèmes robustes et des données de haute qualité, visera à assurer la transparence et le suivi crédible des énergies propres en aviation et leur contribution à l'élimination des émissions nettes de carbone d'ici 2050, conformément aux ambitions et engagements respectifs de l'IATA et de l'OACI.

Les deux organisations sont convenues d'explorer comment les registres SAF et les données qu'ils recueillent peuvent soutenir la mise en oeuvre de la méthodologie de surveillance et de rapports (LMR) associée à l'objectif ambitieux à long terme (LTAG) de l'OACI, et d'examiner la pertinence des systèmes de comptabilisation du carburant pour l'aviation internationale.

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Pour les deux institutions, un suivi crédible est nécessaire pour connaître les réductions d'émissions associées aux SAF. « Les données recueillies par le registre CADO SAF, entre autres, ont le potentiel de répondre à ce besoin. En travaillant avec l'OACI pour renforcer le processus de mesure et de rapport des progrès en matière d'utilisation des SAF, nous pouvons en accélérer le déploiement, bâtir la confiance chez les parties prenantes et mettre l'aviation sur la voie de l'atteinte de l'objectif zéro net d'ici 2050 », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

« Cela donnera un très bon exemple pour les États individuels, les incitant à collaborer avec l'industrie pour tirer le meilleur des données SAF qui sont actuellement accumulées », a-t-il ajouté

Pour Juan Carlos Salazar, secrétaire général de l'OACI, réaliser la vision de l'OACI d'éliminer les émissions nettes de carbone de l'aviation internationale d'ici 2050 exigera des niveaux sans précédent de transparence et de coopération dans l'ensemble du secteur.

À l'en croire, cette entente va soutenir le renforcement du leadership de l'OACI, qui appuie les États et l'industrie dans leurs efforts d'intensification de l'utilisation des carburants d'aviation durables et d'autres énergies propres pour l'aviation.