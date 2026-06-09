Sénégal: Miss Littérature Sénégal 2026 - 31 candidates décrochent leur ticket pour les demi-finales

Le concours Miss Littérature Sénégal (MLS) poursuit son parcours. À l'issue des présélections régionales organisées le 6 juin 2026 dans huit régions du pays, 31 candidates ont été retenues pour la demi-finale de cette deuxième édition. Selon le comité d'organisation, cette étape décisive se tiendra le 7 octobre 2026.

Les épreuves se sont déroulées simultanément à Dakar, Matam, Thiès, Louga, Ziguinchor, Kédougou, Tambacounda et Kaolack. Cette année, les candidates ont été évaluées à partir de l'oeuvre Le Soleil dans le ventre de Mamadou Camara, publiée en 2024. Le choix de ce roman vise à rendre hommage à son auteur disparu en juin 2025 et à « faire rayonner son oeuvre, perpétuer sa mémoire et souligner la richesse du patrimoine littéraire sénégalais ».

Au total, 104 candidates s'étaient inscrites à cette deuxième édition. Parmi elles, 78 ont effectivement pris part aux épreuves, tandis que 26 absences ont été enregistrées. Les participantes ont été soumises à des épreuves écrites et orales destinées à évaluer leur culture littéraire ainsi que leurs aptitudes à l'expression orale. « Les candidates retenues se sont distinguées par la qualité de leurs prestations et leur maîtrise des thématiques abordées », souligne le communiqué.

Le processus de sélection a été supervisé à l'échelle nationale par André Mari Diagne, professeure de lettres et présidente du jury national de sélection. Le comité d'organisation a par ailleurs salué l'implication du ministère de l'Éducation nationale, des inspections d'académie, des enseignants de français et des volontaires mobilisés dans les différentes régions.

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Dakar arrive en tête avec huit candidates qualifiées, suivie de Thiès avec cinq représentantes. Matam et Kaolack comptent chacune quatre qualifiées, tandis que Kédougou, Tambacounda, Louga et Ziguinchor complètent la liste des demi-finalistes. Parmi les candidates retenues figurent notamment Fatou Bintou Sène, première à Dakar, Dieynaba Ba à Matam, Ndeye Khady Diongue à Kaolack, Khadidiatou Kane à Thiès, Niama Soumaré à Kédougou, Saphiétou Goudiaby à Tambacounda et Oumou Sabaly à Ziguinchor.

Dans son communiqué, le comité d'organisation a adressé ses « félicitations à toutes les candidates pour leur engagement et leur participation à cette deuxième édition de Miss Littérature Sénégal », tout en donnant rendez-vous au public pour la suite de la compétition prévue en octobre prochain.