Sénégal: Une 4e participation pleine de promesses

Après les éditions de 2002, de 2018 et de 2022, le Sénégal s'apprête à disputer la 4e Coupe du monde de son histoire, du 11 juin au 19 juillet prochain en Amérique. Pour cette année, malgré une poule assez relevée, les Lions semblent assez outillés pour aller au bout de leur ambition qui n'est autre que briser enfin le plafond de verre des quarts de finale et intégrer le dernier carré.

À seulement quelques jours du coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du monde, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tous les voyants semblent au vert pour l'équipe nationale du Sénégal. Pour sa quatrième participation à une phase finale mondiale après 2002, 2018 et 2022, la sélection sénégalaise abordera la compétition avec de solides arguments.

Le Sénégal n'est plus un novice dans cette grand-messe du football mondial. Fort d'un effectif qui conjugue l'expérience de ses cadres et l'enthousiasme d'une nouvelle génération talentueuse, le champion d'Afrique en titre semble disposer de l'un des groupes les plus complets de son histoire. Jamais auparavant les Lions n'avaient affiché une telle profondeur de banc ni autant de certitudes dans tous les compartiments du jeu.

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Le défi s'annonce toutefois de taille. Versés dans l'une des poules les plus relevées du tournoi, les hommes de Pape Bouna Thiaw devront notamment se mesurer à la France, championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, ainsi qu'à une équipe de Norvège en pleine progression. Malgré cette adversité, les Lions paraissent suffisamment armés pour nourrir de grandes ambitions.

L'objectif est clair : franchir un nouveau cap dans l'histoire du football sénégalais en atteignant pour la première fois les demi-finales d'une Coupe du monde. Jusqu'ici, le meilleur parcours du Sénégal reste celui de 2002, lorsque la bande à El Hadji Diouf avait atteint les quarts de finale avant de s'incliner face à la Turquie.

Les raisons d'y croire sont nombreuses. Avec des joueurs évoluant au plus haut niveau international et des éléments à fort potentiel capables de faire la différence, le Sénégal peut rivaliser avec les meilleures nations engagées dans ce tournoi. Les récentes prestations de l'équipe ont d'ailleurs confirmé sa montée en puissance et sa capacité à répondre présente lors des grands rendez-vous.

Portés par le sacre continental décroché lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc, les Lions arriveront en Amérique avec une confiance renforcée et la volonté de marquer davantage l'histoire. Cette dynamique positive pourrait constituer un atout majeur dans une compétition où la confiance joue souvent un rôle déterminant.

Cette 23e édition de la Coupe du monde pourrait également constituer la dernière grande aventure internationale d'une génération dorée emmenée par Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Édouard Mendy. Des joueurs qui ont largement contribué à hisser le Sénégal parmi les références du football africain et qui rêvent de conclure leur parcours mondial sur une performance historique.

Après avoir vu son parcours s'arrêter en huitièmes de finale lors de l'édition 2022, à la suite d'une lourde défaite (3-0) face à l'Angleterre, le Sénégal entend cette fois mettre toutes les chances de son côté pour s'inviter à la table des quatre meilleures sélections de la planète. Plus que jamais, les Lions semblent prêts à défier les grandes puissances du football mondial et à écrire une nouvelle page de leur histoire.