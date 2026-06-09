Burkina Faso: Le ministère de la Culture suspend tous les concours de beauté

Coup d'arrêt pour les concours de beauté au Burkina Faso. Le ministère de la Culture a annoncé lundi 8 juin la suspension de toutes les compétitions du genre le temps de revoir leur encadrement. Les autorités évoquent la défense des valeurs culturelles nationales et la nécessité d'adapter ces événements aux idéaux de la révolution progressiste populaire.

Les reines de beauté et autres Miss ne défileront plus au Burkina Faso, jusqu'à nouvel ordre. L'objectif des autorités est de préserver « l'identité culturelle burkinabè » et « garantir le respect des valeurs morales ».

Dans son communiqué, la directrice générale de la Culture et des Arts, Noélie Congo Salouka, explique que cette pause doit permettre de revoir le cadre réglementaire de ces événements afin d'encadrer plus strictement leur organisation. En attendant, plus aucune autorisation ne sera accordée.

Critiques

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Dans le secteur de l'événementiel, la décision n'a pourtant rien d'un coup de tonnerre. Ces derniers mois, les concours de beauté attiraient de plus en plus de critiques. Une partie de l'opinion publique leur reprochant de mettre en scène uniquement l'apparence physique de jeunes femmes. Les sponsors se faisaient également plus rares, au point de mettre en difficulté leurs organisateurs.

Reste que cette suspension risque de fragiliser tout un écosystème économique : agences de communication, stylistes, couturiers, artistes ou encore salles de spectacle seront affectés, le temps que les autorités définissent un nouveau cadre pour ces compétitions.