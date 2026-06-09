Togo: Miss Togo 2026 apporte l'eau, l'électricité et l'espoir aux populations de Vo

La Miss Togo 2026, Angèle Prudence Eyou, poursuit son engagement social en faveur des communautés vulnérables. Dans le cadre de son projet social intitulé « Autonomisation des jeunes en difficulté », elle a procédé, le mercredi 3 juin 2026, à l'inauguration de plusieurs infrastructures sociales dans le canton de Vo-Koutimé, dans la préfecture de Vo.

Cette initiative, soutenue financièrement par GTA Assurances Vie et Non-Vie, partenaire du Comité National Miss Togo, vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations locales et à favoriser l'épanouissement des jeunes.

Zimaglikopé désormais doté d'eau potable et d'éclairage public

La première étape de cette tournée sociale s'est déroulée dans le village de Zimaglikopé. Les habitants ont bénéficié de deux réalisations majeures : un forage d'eau potable et un réseau d'électrification publique.

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Ces infrastructures répondent à des besoins essentiels des populations. Le forage permettra notamment de réduire les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable, tandis que l'éclairage public contribuera à renforcer la sécurité des habitants et à stimuler les activités économiques en soirée.

La cérémonie a été marquée par l'intervention du Directeur Général de GTA Assurances, André Azibli, qui a réaffirmé l'engagement de son entreprise en faveur du développement communautaire.

« Chez GTA Assurances, nous sommes convaincus que la responsabilité sociétale des entreprises doit se traduire par des actions concrètes, utiles et durables », a-t-il déclaré.

L'éducation au centre des actions sociales

La délégation s'est ensuite rendue à l'école catholique d'Attissogbé où un point d'eau potable a également été inauguré afin d'améliorer les conditions sanitaires des élèves.

Dans le même élan de solidarité, la reine de beauté togolaise a offert des kits scolaires complets à vingt-cinq élèves issus de familles vulnérables, en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Le personnel enseignant a également bénéficié d'un important lot de matériels didactiques destinés à renforcer la qualité de l'enseignement.

Une forte mobilisation des autorités

L'événement a rassemblé plusieurs personnalités administratives, politiques et traditionnelles de la préfecture de Vo. Parmi elles figurait l'ancienne Première ministre du Togo, Victoire Sidémého Tomégah-Dogbé, originaire de la localité, qui a salué la portée sociale de cette initiative.

Par sa présence, elle a tenu à encourager les actions de développement communautaire portées par le Comité National Miss Togo et ses partenaires.

Une couronne au service du développement

À travers ces réalisations, Angèle Prudence Eyou démontre que le titre de Miss Togo va bien au-delà de la représentation de la beauté. Son action s'inscrit dans une dynamique de promotion du développement local, de l'inclusion sociale et de l'amélioration des conditions de vie des populations à la base.

En apportant l'eau potable, l'électricité et un soutien concret à l'éducation, Miss Togo 2026 confirme sa volonté de mettre sa notoriété au service des communautés les plus vulnérables et de contribuer à bâtir un avenir meilleur pour la jeunesse togolaise.