Afrique de l'Ouest: Radio AES Daandè Liptako - Le MCCAT a officiellement installé les membres du Conseil d'administration

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a procédé ce lundi 8 juin 2026 à Ouagadougou, à l'installation des membres du Conseil d'administration de la radio de l'AES <<Daandè Liptako>>.

Composé de neuf (09) membres dont trois du Burkina Faso, du Mali et du Niger, issus des ministères en charge de la Communication, des Affaires étrangères et de l'Economie, cette instance a la responsabilité de consolider à travers ce média, les mécanismes de communication de la Confédération AES face aux défis sécuritaires et informationnels ; de participer à l'éveil des consciences et au changement positif de comportements; de promouvoir un espace de dialogue et d'échanges et de porter le combat de souveraineté et d'indépendance véritable des Etats membres de la Confédération.

Pour le Camarade Ministre Pingdwendé, ses membres sont investis d'une mission stratégique qui consiste à orienter et à veiller à ce que, ce qui est planifié au niveau de la radio Daandè Liptako puisse respecter les règles déontologiques.

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La présidente du Conseil d'administration, Madame Mossokoura KONATE, Conseillère technique du Ministère de la Communication du Mali, se voit confier <>. Elle s'est réjouie que la radio Daandè Liptako puisse servir de support media dans l'atteinte des objectifs de l'AES: <>. Une dizaine de dossiers seront examinés au cours du premier Conseil d'administration qui se tient juste après la cérémonie d'installation des administrateurs.

En rappel, la radio Daandè Liptako a été officiellement mise en onde le 21 décembre 2025 et les membres du Conseil d'administration nommés le 26 mai 2026 par le Camarade Président du Faso, Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Son siège est établi à Ouagadougou.