Cote d'Ivoire: BRVM - Evolutions contrastées des indices clés ce lundi 8 juin 2026

8 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 8 juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les indices clés ont connu des évolutions contrastées.

L'indice BRVM Composite s'est ainsi replié de 0,13% à 436,68 points contre 437,24 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une baisse de 0,29% à 204,78 points contre 205,37 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est resté stationnaire à 170,97 points. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru de 0,29% à 310,27 points contre 309,37 points la veille. L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a régressé de 0,13% à 172,48 points contre 172,70 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 1,396 milliard de FCFA contre 2,044 milliards de FCFA le vendredi 5 juin 2026. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 21,618 milliards, passant de 16 844,064 milliards de FCFA la veille à 16 822,446 milliards de FCFA ce lundi 8 juin 2026. Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est encore restée stationnaire à 12 029,245 milliards de FCFA.

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Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 14 325 FCFA), ETI Togo (plus 6,45% à 33 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (plus 5,41% 11 700 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 3,85% 38 950 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 3,14 % 4 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,56% à 2 295 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 4,23% à 5 095 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 16 000 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,25% à 2 825 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,03% 2 900 FCFA).

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