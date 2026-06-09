Afrique: Foot-Amical - La sélection tunisienne féminine concéde à nouveau le nul face à l'Egypte (2-2)

La sélection tunisienne fémnine de football a concédé à nouveau le nul avec son homologue égyptienne (2-2), lors du second match de la double confrontation entre les deux équipes, disputée lundi en Egypte, dans le cadre de sa préparation aux éliminatoires des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le premier match s'était, rappelle-t-on, soldé par un nul (1-1), vendredi dernier.

Pour rappel, la Tunisie, exemptée du premier tour des qualifications olympiques, entamera son parcours lors du deuxième tour face au Sénégal dans une double confrontation prévue les 5 et 13 octobre 2026. En cas de qualification, les coéquipières de Mariam Houij affronteront au tour suivant le vainqueur du match Bénin-Mali.

Le troisième tour des éliminatoires est programmé entre le 23 février et le 6 mars 2027, tandis que le quatrième se jouera du 4 au 12 octobre 2027. Le cinquième tour est prévu du 23 novembre au 4 décembre 2027, à l'issue duquel deux sélections décrocheront leur billet pour les Jeux olympiques.

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En avril dernier, la sélection tunisienne avait disputé deux rencontres amicales sous la direction du sélectionneur national Walid Garroum. Les Tunisiennes s'étaient imposées face au Bénin (1-0, but de Meriem Houij) puis contre les Comores (2-1, buts de Noura Nehili et Chaïma Abbassi), lors de deux matchs disputés au stade de La Manouba.