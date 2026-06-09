Tunisie: Qui est George Akhalkatsi, nouveau représentant de la BERD au pays

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (European Bank for Reconstruction and Development) a annoncé la nomination de George Akhalkatsi au poste de responsable de ses opérations en Tunisie. Il prendra ses fonctions le 1er septembre 2026 à Tunis, où il sera basé au sein du bureau local de l'institution, en remplacement de Nodira Mansurova.

Dans ses nouvelles fonctions, George Akhalkatsi sera chargé de superviser les investissements et les opérations de la BERD en Tunisie. Il exercera ses responsabilités sous l'autorité de Mark Davis, directeur principal pour la région sud et est du bassin méditerranéen (SEMED).

De nationalité géorgienne, George Akhalkatsi est un cadre expérimenté de la BERD, qu'il a rejointe en 2009. Il occupe actuellement le poste de responsable des opérations en Arménie. La banque souligne qu'il mettra à profit son expérience pour poursuivre et renforcer le partenariat de longue date entre l'institution et la Tunisie.

Au cours de son parcours au sein de la BERD, il a exercé plusieurs fonctions, notamment au bureau de représentation de Tbilissi. Il a également travaillé au sein des équipes « Industrie et services » ainsi que « Gestion des risques de crédit » au siège de la banque à Londres.

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Avant de rejoindre la BERD, il a débuté sa carrière comme avocat, puis a intégré le secteur bancaire au sein de Société Générale.

George Akhalkatsi est titulaire d'un master en droit de l'Université d'État de Tbilissi ainsi que d'un MBA de l'INSEAD.

Présente en Tunisie depuis 2012, la BERD y concentre ses interventions sur la diversification de l'économie, le soutien à l'investissement dans plusieurs secteurs, le développement du secteur financier et l'appui aux petites et moyennes entreprises.

Depuis le début de ses opérations dans le pays, l'institution a investi plus de 3 milliards d'euros à travers 90 projets, dont 65 % ont bénéficié au secteur privé.