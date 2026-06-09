Tunisie: Gestion des déchets et lutte anti-insectes - Vaste campagne municipale à Siliana

Les services de la municipalité de Siliana poursuivent leurs interventions de lutte contre les insectes dans l'ensemble des quartiers de la ville.

Dans ce cadre, des opérations de traitement chimique ont été lancées dans plusieurs sites susceptibles de favoriser leur prolifération, a indiqué le secrétaire général de la municipalité, Mekki Jebali.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Jebali a affirmé que « la situation est sous contrôle », précisant que les services municipaux oeuvrent à éliminer les principales causes de prolifération des insectes, notamment les flaques d'eau, les avaloirs d'évacuation des eaux pluviales et les zones de stagnation des eaux.

Il a ajouté qu'une campagne d'élimination des herbes parasites a été menée récemment, parallèlement à la poursuite des opérations d'enlèvement des déblais, de collecte des déchets de construction et des campagnes quotidiennes de propreté.

À noter que les agents de la municipalité de Siliana ont collecté, durant les deux jours de l'Aïd al-Adha, quelque 130 tonnes de déchets, composés notamment d'ordures ménagères et de peaux de moutons, dans l'ensemble des quartiers et des périmètres de la ville.