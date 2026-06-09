Tunisie: Gestion des déchets et lutte anti-insectes - Vaste campagne municipale à Siliana

8 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les services de la municipalité de Siliana poursuivent leurs interventions de lutte contre les insectes dans l'ensemble des quartiers de la ville.

Dans ce cadre, des opérations de traitement chimique ont été lancées dans plusieurs sites susceptibles de favoriser leur prolifération, a indiqué le secrétaire général de la municipalité, Mekki Jebali.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Jebali a affirmé que « la situation est sous contrôle », précisant que les services municipaux oeuvrent à éliminer les principales causes de prolifération des insectes, notamment les flaques d'eau, les avaloirs d'évacuation des eaux pluviales et les zones de stagnation des eaux.

Il a ajouté qu'une campagne d'élimination des herbes parasites a été menée récemment, parallèlement à la poursuite des opérations d'enlèvement des déblais, de collecte des déchets de construction et des campagnes quotidiennes de propreté.

À noter que les agents de la municipalité de Siliana ont collecté, durant les deux jours de l'Aïd al-Adha, quelque 130 tonnes de déchets, composés notamment d'ordures ménagères et de peaux de moutons, dans l'ensemble des quartiers et des périmètres de la ville.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.