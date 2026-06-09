Afrique: Groupe de la Tunisie au Mondial 2026 - Un défenseur néerlandais forfait

La sélection néerlandaise de football a annoncé, ce lundi, le forfait du défenseur Jurriën Timber pour la Coupe du monde 2026, en raison d'une blessure musculaire persistante.

Dans un communiqué, la Fédération néerlandaise a précisé que le joueur de 24 ans n'a pas pu obtenir le feu vert médical nécessaire pour participer au tournoi. « Après une récupération insuffisante de sa blessure musculaire, et en concertation avec le staff médical, il a été décidé que Jurriën Timber quitterait le camp d'entraînement à New York, à l'issue du match amical face à l'Ouzbékistan », indique la même source.

Pour le remplacer, le sélectionneur Ronald Koeman a fait appel à Lutsharel Geertruida, joueur de Sunderland. L'effectif néerlandais reste ainsi composé de 26 joueurs.

Les Pays-Bas évolueront dans le groupe F du Mondial 2026 aux côtés de la Tunisie, du Japon et de la Suède.