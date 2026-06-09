Afrique: Coopération tuniso-brésilienne - Les opportunités commerciales au coeur des échanges à Tunis

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu, le lundi 8 Juin 2028, M. William Adib Dhib, Président de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne, qui effectue une visite en Tunisie du 6 au 9 Juin 2026, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires brésiliens

Cette rencontre a été une occasion pour passer en revue l'état des relations de la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et le Brésil et d'explorer les perspectives de leur développement, contribuant ainsi à renforcer les échanges commerciaux et à encourager les investissements et les partenariats entre les hommes d'affaires et les structures économiques des deux pays.

Dans ce contexte, le Ministre a souligné l'importance du marché brésilien pour les exportations tunisiennes, compte tenu de l'exonération fiscale accordée par le Gouvernement brésilien le 14 mars 2025 en faveur de l'importation d'huile d'olive vierge.

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Dans ce contexte, le Ministre a salué le rôle joué par la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne dans le soutien à la diplomatie économique tuniso-brésilienne, le renforcement de la communication entre les acteurs économiques tunisiens et brésiliens et l'allocution des meilleures conditions pour faciliter l'accès aux marchés et renforcer les opportunités d'investissement.

Il s'est, en outre, félicité de la participation tunisienne remarquable à la 40ème édition du Salon International de l'Industrie Agroalimentaire (APAS 2026), tenu à São Paulo du 18 au 21 mai 2026, concrétisée par un pavillon national regroupant 16 entreprises tunisiennes exportatrices d'huile d'olive et de dattes.

De son côté, le Président de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne a exprimé la volonté de son institution de continuer à soutenir les efforts visant à élever les relations économiques entre la Tunisie et le Brésil et à explorer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat au service des intérêts communs des deux pays.

Lors de la rencontre, les deux parties ont, également, discuté des moyens de diversifier les domaines de coopération économique, notamment ceux liés aux industries agroalimentaires, à l'huile d'olive, aux engrais et aux énergies renouvelables, ainsi que l'importance de renforcer le dialogue et la coordination entre les différents acteurs économiques afin d'organiser des missions et des forums économiques conjoints dans la période à venir dans les deux pays.