Angola: L'ambassade des États-Unis salue l'héritage diplomatique de Manuel Augusto

Luanda — L'ambassade des États-Unis en Angola et à Sao Tomé-et-Principe a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de Manuel Augusto, ancien ministre des Affaires étrangères, et a salué sa contribution au renforcement des relations entre l'Angola et les États-Unis.

Dans un message de condoléances publié, la mission diplomatique américaine a rendu hommage au défunt, le qualifiant de patriote dévoué et de diplomate de mérite reconnu, dont la carrière au service de l'État angolais a contribué à approfondir la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux pays. Selon la représentation diplomatique, Manuel Domingos Augusto se distinguait par sa vision, son professionnalisme et son dévouement au service public, qualités qui lui ont valu le respect de ses interlocuteurs et partenaires.

L'ambassade rappelle également que l'ancien ministre entretenait des relations étroites avec la mission américaine, étant reconnu comme un partenaire respecté, un interlocuteur de haut niveau et un ami de la représentation des États-Unis en Angola. En cette période de deuil, l'ambassade des États-Unis présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et au peuple angolais, reconnaissant l'impact des services rendus par Manuel Domingos Augusto au pays.

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La mission diplomatique américaine conclut son message en rendant hommage à la vie et à l'héritage de l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola. Manuel Domingos Augusto est décédé le vendredi dernier dans un hôpital de Luanda, des suites d'une maladie. Ce diplomate, né le 2 septembre 1957, a été ministre des Relations Extérieures de 2017 à 2020, après avoir été secrétaire d'État aux Affaires politiques de 2010 à 2012. Il était titulaire d'une licence en droit international public et d'un master en diplomatie, droit diplomatique et consulaire et pratique.

Tout au long de sa carrière, il a également été ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (2005-2010), ainsi qu'en Zambie (1995-1999). Sur le plan diplomatique, il a aussi dirigé la première mission diplomatique en Afrique du Sud (1992-1994), a été premier secrétaire de l'Angola au Nigéria (1988-1992), chef du département des pays occidentaux au ministère du Commerce extérieur (1985-1988) et du secteur des pays occidentaux (États-Unis, Canada, Japon, CEE) au Secrétariat d'État à la Coopération (1981-1985).

Il a également été vice-ministre de la Communication sociale (1999-2005) et a travaillé pour différents médias, notamment le Jornal de Angola (1980-1981) et la Televisão Pública de Angola (1976-1980). Au moment de son décès, Manuel Domingos Augusto occupait le poste de secrétaire aux Relations Extérieures du Bureau politique du MPLA.