Angola: Le secteur pétrolier angolais mise sur cinq piliers pour réduire ses émissions de méthane

Luanda — Le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET) met en œuvre une stratégie articulée autour de cinq piliers afin de réduire les émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre dans le secteur pétrolier angolais, a annoncé lundi à Luanda le directeur de la Sécurité et de l'Environnement, Manuel Xavier.

Présentant la Stratégie de décarbonation du secteur pétrolier et gazier lors de l'atelier régional sur l'atténuation des émissions de méthane, le directeur a expliqué que le plan couvre toutes les émissions de gaz à effet de serre, mais accorde une attention particulière au méthane en raison de son fort potentiel de réchauffement climatique. Selon Manuel Xavier, la stratégie s'articule autour de cinq piliers, le premier étant la réduction des émissions par l'identification et la réparation des fuites de gaz dans les infrastructures pétrolières, grâce à des technologies spécialisées de détection et de surveillance.

Il a mentionné que l'Angola entend également éliminer progressivement le torchage systématique du gaz, avec pour objectif le « zéro torchage systématique » d'ici 2030. Le deuxième axe, a-t-il poursuivi, prévoit l'intégration de technologies durables, notamment l'électrification des installations, le recours aux énergies renouvelables et l'adoption de systèmes de captage, de stockage et d'utilisation du carbone dans les exploitations les plus modernes du secteur.

Dans le cadre de la diversification énergétique bas carbone, le directeur a mis en avant les investissements réalisés dans des projets d'énergie solaire, notamment le parc solaire de Caraculo dans la province de Namibe, ainsi qu'une nouvelle initiative à Huíla. Il a ajouté que des initiatives liées à la production d'hydrogène vert et bleu et de biocarburants sont en cours d'évaluation. Le développement du capital humain constitue un autre pilier de la stratégie, visant à donner aux personnels nationaux les moyens de relever les nouveaux défis de la transition énergétique et de la décarbonation.

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Le directeur a également souligné que le pays entend renforcer les mécanismes de suivi, de notification et de vérification (SNV), par la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance permettant de contrôler le respect des engagements environnementaux par les entreprises. Manuel Xavier a précisé que les actions prévues dans le plan sont financées principalement par les ressources propres du secteur, et a plaidé pour la mobilisation de financements supplémentaires afin d'accélérer la réalisation des objectifs fixés.