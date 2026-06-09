Angola: Mara Quiosa estime que le décès de Manuel Augusto constitue une perte irréparable

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a estimé lundi à Luanda que le décès du militant Manuel Augusto constitue une perte irréparable pour sa famille, pour le MPLA, pour la diplomatie angolaise ainsi que pour la Nation, qui voit disparaître l'un de ses plus dévoués serviteurs.

La dirigeante a exprimé ce sentiment dans le livre de condoléances officiellement ouvert au siège national du parti en mémoire de celui qui occupait les fonctions de secrétaire du Bureau politique chargé des Relations internationales du MPLA, décédé vendredi à Luanda des suites d'une maladie. Selon Mara Quiosa, la Nation perd un serviteur exemplaire dont le parcours a été marqué par le patriotisme, la fidélité aux idéaux de l'indépendance nationale, l'engagement en faveur de la paix et un dévouement constant au service de la patrie.

« Face à cette douloureuse disparition, je m'incline avec respect et profonde révérence devant la mémoire du défunt et j'adresse à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants, ainsi qu'à l'ensemble de ses proches, amis, collègues et camarades, mes plus sincères condoléances », a-t-elle écrit dans le registre. De son côté, Luísa Damião, membre du parti, a déclaré qu'Angola venait de perdre l'un de ses fils les plus méritants, dont la contribution au développement du pays fut inestimable. Elle a également rappelé les qualités journalistiques de Manuel Augusto, qu'elle a qualifié de plume particulièrement raffinée.

Évoquant son parcours parlementaire, elle a souligné que le défunt s'était distingué par son engagement actif en faveur du rayonnement de la diplomatie parlementaire. «L'Angola perd un grand cadre, le MPLA un militant intrépide. Nous estimons qu'il laisse un héritage remarquable aux nouvelles générations», a-t-elle affirmé. La députée a ajouté que Manuel Augusto lègue un exemple de responsabilité, d'abnégation au travail et de partage du savoir avec ceux qui en avaient besoin, mettant son talent et son expertise au service de la diplomatie angolaise.

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« Nous perdons, en effet, un patriote, un militant convaincu ainsi qu'un diplomate exemplaire, doté d'une vaste expérience », a-t-elle déclaré. Pour sa part, Luzia Inglês « Inga » a évoqué les moments privilégiés partagés avec le disparu, rappelant que Manuel Augusto s'était consacré avec intégrité et compétence aux questions de politique étrangère de l'Angola.

Le député Norberto dos Santos a, quant à lui, souligné que Manuel Augusto était un homme animé d'une grande vitalité et d'un profond attachement à la vie, estimant que l'Angola venait de perdre un cadre qui s'était entièrement consacré à la diplomatie et à l'action militante. « Il était un diplomate de carrière qui maîtrisait parfaitement l'art de la diplomatie », a-t-il conclu.

Profil

Ancien ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto s'est illustré durant plusieurs décennies de service public par sa vaste expérience diplomatique et par le rôle majeur qu'il a joué dans la conduite de la politique étrangère de l'Angola. Diplomate de carrière, il a exercé les fonctions d'ambassadeur de l'Angola auprès des Nations unies ainsi que dans plusieurs pays. Il a également occupé le poste de secrétaire d'État aux Relations extérieures avant d'être nommé ministre des Relations extérieures, fonction qu'il a assumée de 2017 à 2020.

Au cours de sa carrière politique, il a également siégé au sein d'importantes instances dirigeantes du MPLA. Au moment de son décès, il exerçait les fonctions de secrétaire aux Relations internationales du Bureau politique du Comité central du MPLA ainsi que celles de vice-président de l'Internationale socialiste.