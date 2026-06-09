Angola: Sports adaptés - Le pays s'incline dès son premier match des repêchages du Championnat du monde

Luanda — L'équipe angolaise féminine senior de basketball en fauteuil roulant (5x5) a subi une lourde défaite (5-83) ce lundi à Madrid face à l'Allemagne, lors de son premier match du groupe A, comptant pour les qualifications du Championnat du monde qui se tiendra en septembre prochain à Ottawa, au Canada.

Ce tournoi de repêchage, qui se déroule jusqu'à jeudi 11 juin au Palais de Guadalajara, en Espagne, confirme la supériorité de l'équipe allemande sur les Angolaises, qui participent pour la première fois à ce type de compétition qualificative. L'équipe angolaise souhaite acquérir de l'expérience dans cette compétition, contrairement à l'Allemagne, l'une des nations les plus titrées au monde, qui compte trois médailles d'or aux Jeux paralympiques (en 1980, 1984 et 2012).

Lors de la deuxième journée, mardi 9juin à 10h, l'Angola affrontera l'Australie, et mercredi, les Angolaises termineront joueront contre les Colombiennes à 16h45. Ce tournoi de barrage ne compte que huit équipes, et l'Espagne, la France, l'Argentine et la Thaïlande sont dans le groupe B. Selon le règlement, quatre équipes se qualifient pour la Coupe du Monde grâce à un système de repêchage basé sur le classement de chaque groupe. L'Algérie, le Canada (pays hôte), les États-Unis, le Brésil, la Chine, le Japon, les Pays-Bas et l'Angleterre sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde au Canada.