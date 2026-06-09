Angola: Le ministère de la Pêche reçoit chaque semaine des dizaines de demandes de licences d'armateurs

Baía Farta — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, a déclaré lundi, dans la municipalité de Baía Farta, province de Benguela, que son département reçoit chaque semaine entre cinquante et quatre-vingts demandes de licences émanant d'armateurs.

La responsable s'exprimait devant la presse en marge de la cérémonie d'inauguration de l'entreprise de pêche Baía Fish, dans cette localité côtière. Selon Carmen do Sacramento Neto, toutes les embarcations opérant en conformité avec les dispositions du ministère doivent être dûment certifiées, ce qui explique le nombre croissant de demandes enregistrées. Évoquant Baía Fish, elle a qualifié ce projet d'investissement de particulièrement important pour le secteur halieutique national, assurant que le ministère en assurera un suivi rigoureux afin de garantir la durabilité des activités de pêche.

« Il s'agit d'une entreprise disposant d'un navire de pêche à la senne. Nous assurerons donc un accompagnement stratégique de cette société. Par la suite, ses responsables définiront les prochaines étapes qu'ils entendent franchir afin d'améliorer leur gestion et leur contribution à l'économie nationale », a-t-elle déclaré. La ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les entreprises nationales de maîtriser la législation en vigueur dans le secteur et de veiller au strict respect des règles encadrant l'activité de pêche.

Interrogée sur les accusations de pêche illicite attribuées à certains navires chinois, elle a rappelé que toute embarcation opérant dans les eaux angolaises doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministère de la Pêche et des Ressources marines. Elle a expliqué que les navires étrangers présents dans les eaux angolaises opèrent généralement dans le cadre de coentreprises (joint-ventures) conclues avec des sociétés nationales. « Même lorsqu'un navire bat pavillon chinois, il exerce ses activités sous la licence d'un armateur angolais », a-t-elle précisé.

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Poursuivant son propos, la ministre a indiqué qu'aucun accord spécifique dans le domaine de la pêche n'avait été conclu entre l'Angola et le gouvernement chinois. « Lorsqu'on examine l'évolution de la République populaire de Chine, on constate une grande cohérence dans sa stratégie de développement. Il est donc nécessaire que des accords d'État à État soient établis afin d'encadrer les embarcations déjà présentes dans nos eaux », a-t-elle estimé.

Carmen do Sacramento Neto a ajouté que les navires battant pavillon chinois contribuent à l'économie nationale à travers les armateurs angolais auxquels ils sont associés. Selon elle, les actes de pêche illégale pourraient parfois être facilités par certains détenteurs angolais de licences opérant en dehors du cadre légal.

« D'autres embarcations ne disposent d'aucune licence et ne figurent pas dans le dispositif national d'ordonnancement des pêcheries. Certaines sollicitent un passage inoffensif, d'autres une autorisation de maintenance. Le droit international leur permet d'entrer dans nos eaux, mais cela ne signifie nullement qu'elles sont autorisées à y pratiquer la pêche », a-t-elle souligné. La ministre a également indiqué que le phénomène de surpêche est largement imputable à des embarcations non autorisées.

« Cette question relève directement des services de contrôle et de surveillance maritime, qui travaillent en coordination avec les autres forces intervenant en mer, notamment la Marine de guerre, la Police fiscale et douanière ainsi que le Service de migration et des frontières », a-t-elle expliqué. S'agissant des périodes de fermeture biologique, elle a assuré que celles-ci sont effectivement respectées.

« Ces mesures sont appliquées dès le mois de janvier afin de protéger les cycles de reproduction des espèces », a-t-elle précisé. Selon la ministre, les périodes de repos biologique ont concerné, entre janvier et février, les crabes, les crevettes et les langoustes, avant de s'étendre aux espèces démersales puis aux espèces pélagiques. « La fermeture la plus connue demeure celle du chinchard, qui s'étend du 30 juin au 31 août », a-t-elle conclu.