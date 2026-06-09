Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur du travail décent à l'OIT

Luanda — La délégation angolaise a réaffirmé, ce lundi à Genève (Suisse), l'engagement du pays à promouvoir le travail décent, le dialogue social et à renforcer les politiques du travail conformément aux principes et aux normes internationales du travail en vigueur.

Cette position a été réitérée dans le cadre de la participation de l'Angola à la 114e Conférence internationale du Travail (CIT), qui se tient du 1er au 12 juin et réunit les délégués des 187 États membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT), notamment des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Lors de cette édition, les débats portent sur des thèmes tels que « le travail décent dans l'économie des plateformes numériques », « le dialogue social et tripartite », « l'égalité des genres au travail » et les « défis posés par la numérisation et l'intelligence artificielle ».

Durant son séjour à Genève, la ministre Teresa Rodrigues Dias a développé un agenda chargé de diplomatie du travail, participant à des réunions bilatérales avec le directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, ainsi qu'avec ses homologues de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de l'Inde et des Émirats arabes unis. Ces contacts visent à aborder les questions relatives aux politiques publiques et aux projets en cours dans le secteur du travail, dans le but de renforcer la coopération et l'échange d'expériences en matière de travail et de protection sociale.

Lors de l'ouverture de l'événement, le Directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo, a souligné la nécessité d'une adaptation humaine aux nouvelles technologies, faisant valoir que l'intelligence artificielle devrait être gérée dans le respect de la dignité humaine et de l'équité, sans pour autant remplacer les principes fondamentaux des relations de travail.

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La séance plénière inaugurale a élu le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de l'Uruguay, Juan Castillo, président de la 114e Conférence internationale du Travail, une décision interprétée comme le reflet de l'engagement international en faveur de la promotion de la justice sociale. Avec plus de cinq mille délégués présents, la 114e Conférence internationale du Travail est considérée comme le plus grand sommet mondial consacré au monde du travail.

La délégation angolaise est dirigée par la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Teresa Rodrigues Dias, et comprend l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira, représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que des responsables du MAPTSS, des représentants d'organisations d'employeurs et de syndicats siégeant au Comité national de l'OIT et des diplomates de la Mission permanente.