Maroc: Des parents face à la hausse des frais dans les écoles de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Depuis plusieurs mois, les parents d'élèves des écoles françaises au Maroc expriment leur ras-le-bol. Exaspérées par une nouvelle hausse des frais de scolarité qui touche l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger, les familles dénoncent une mesure brutale due au « désengagement » financier de Paris. Dans le Royaume, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est une véritable institution. Le Maroc a l'une des concentrations les plus fortes d'établissements et d'élèves de l'AEFE de la planète.

C'est la sortie des classes à Lyautey, collège-lycée du centre-ville de Casablanca, au Maroc. Un établissement qui a fêté ses 100 ans en 2021, mais dont l'avenir s'est récemment assombri.

Une hausse de 6 % des frais de scolarité est prévue pour la rentrée prochaine. De quoi faire réfléchir Amina, la maman d'une collégienne de 13 ans. « On a été surpris de voir les prix augmenter. C'est normal qu'il y ait des augmentations de temps en temps, mais pas à des taux importants, déplore-t-elle. On a grandi un peu dans le système français. Si j'avais un enfant à scolariser, je penserais probablement à un système bilingue anglais-français ou anglais-arabe ».

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« L'augmentation va prendre un envol encore plus effrayant »

Sa fille a fait son école primaire et commencé le collège dans l'enseignement français. Il est trop tard désormais pour passer à un autre système.

Même chose pour Nora, dont la fille est en sixième. Elle paie déjà près de 5 000 euros par an. « On a déjà des frais qui sont extrêmement élevés et durs à assumer pour les parents, on peut le dire, souligne-t-elle. Des frais qui augmentent chaque année. Mais il semblerait que l'augmentation va prendre un envol encore plus effrayant ».

Nora est elle-même issue de Lyautey. « Je pensais que ça serait quand même des coûts maîtrisés. Parce que, en tout cas, à mon époque, ça restait maîtrisé et une grande partie était prise en charge. Mes parents n'étaient pas la seule ressource », explique-t-elle.

Jusqu'à présent, seules les familles marocaines aisées pouvaient se permettre d'inscrire leurs enfants dans l'enseignement français. Le réseau est en train de devenir de plus en plus élitiste et risque finalement de perdre des élèves. Et il est aujourd'hui concurrencé, en termes de qualité de service, par les écoles privées.

« L'État sous-estime le soft power que peut représenter une école »

Pilier du rayonnement culturel français, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est aujourd'hui menacée par les coupes budgétaires, selon les associations de parents d'élèves. « Les instances qui sont censées être des instances de concertation sont démunies face à leur rôle. On nous impose des décisions, se désole ainsi Soumaya Kadaoui, élue Union des conseils de parents d'élèves de Lyautey.

Depuis octobre, on n'a pas arrêté de nous dire : "Attention, l'AEFE est en difficulté financière." C'est le terme utilisé. Il n'y a aucune difficulté, avec au contraire un bilan plutôt positif, excédentaire de 3 millions d'euros. Donc, ça veut dire que la seule raison pour laquelle elle continue, c'est qu'elle veut préparer une baisse de plus en plus accrue des subventions de l'État. L'État sous-estime l'impact sur le soft power que peut représenter un établissement scolaire. Voilà un outil pas coûteux, diplomatique. Et au lieu de le développer, l'État est en train de le saboter au profit d'institutions privées lucratives ».

Les parents dénoncent aujourd'hui un basculement vers un modèle marchand.