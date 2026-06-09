Cameroun: Obala - Un présumé voleur de moto entre les mains de la foule avant la gendarmerie

À Obala, un présumé voleur de moto surnommé "Commandant Zabra" a été intercepté et corrigé par la population avant d'être remis à la gendarmerie. Un incident qui illustre à la fois la colère légitime des citoyens et les dérives mortelles de la justice populaire.

Il s'appelle "Commandant Zabra". Ou du moins, c'est le surnom que la rue lui a donné.

Ce jour-là à Obala, il n'a pas eu le temps de disparaître. La population l'a rattrapé. Et avant que les forces de l'ordre ne se déplacent, il a reçu ce que les témoins appellent pudiquement une "correction".

Ce scénario, des centaines de Camerounais le connaissent. Certains l'ont vécu en tant que victimes de vol. D'autres, en tant que spectateurs d'une foule qui explose. Quelques-uns, en tant que cibles de cette explosion.

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Ce qui s'est passé à Obala n'est pas un fait divers ordinaire. C'est le symptôme d'un pays qui, parfois, ne fait plus confiance à sa propre justice pour arriver à temps.

Et cette réalité mérite qu'on la regarde en face.

Les faits : une arrestation qui ne suit pas le protocole

À Obala, localité du département de la Lékié dans la région du Centre, un homme surnommé "Commandant Zabra" a été intercepté par des habitants après une tentative présumée de vol de moto.

Selon les témoins sur place, la population a agi avant l'arrivée des gendarmes. L'individu a été physiquement interpellé et "corrigé", selon les termes employés sur les réseaux sociaux locaux avant d'être finalement remis aux forces de l'ordre.

Il est désormais entre les mains de la gendarmerie. La procédure judiciaire suit son cours.

Mais l'incident, lui, ne s'arrête pas là. Il pose des questions qui dépassent largement Obala.

La moto : bien plus qu'un objet

Pour comprendre la violence de la réaction populaire, il faut comprendre ce que représente une moto dans une ville comme Obala.

Pour des dizaines de milliers de Camerounais, la moto n'est pas un moyen de transport parmi d'autres. C'est l'outil de travail du moto-taximan, son unique source de revenu, le capital d'une vie entière mis de côté. Se la faire voler, c'est perdre son gagne-pain du jour au lendemain sans filet de sécurité, sans assurance, sans recours rapide.

Le vol de moto a pris des proportions alarmantes dans de nombreuses villes camerounaises. Et quand les plaintes s'accumulent sans suite visible, quand les voleurs semblent récidiver impunément, la frustration collective monte jusqu'au point de rupture.

"Commandant Zabra" a peut-être payé ce jour-là bien plus que pour son seul acte. Il a payé pour le ras-le-bol d'une communauté entière.

La justice populaire : un réflexe dangereux

La réaction des habitants d'Obala est compréhensible. Humainement, émotionnellement, elle l'est.

Juridiquement et moralement, elle est pourtant inacceptable.

La justice populaire a tué des innocents. Des hommes accusés sur la base d'une rumeur, d'un malentendu, d'une ressemblance. Des victimes de foules qui ont agi vite, trop vite, sans possibilité de vérifier, de nuancer, de laisser la défense s'exprimer.

Un homme "corrigé à mort" ne comparaîtra jamais devant un juge. Il ne pourra ni se défendre, ni réparer, ni répondre de ses actes dans le cadre de la loi. Et sa mort ne rendra pas la moto volée. Elle ne ramènera pas les reçus perdus, les économies envolées.

La loi camerounaise comme toute loi moderne prévoit la prison, pas le lynchage. Ce n'est pas une question d'indulgence envers les criminels. C'est une question de civilisation.

La vigilance citoyenne : une ressource à canaliser, pas à réprimer

Il serait injuste, cependant, de résumer cet incident à une simple dérive.

Ce qui s'est passé à Obala révèle aussi une forme d'organisation communautaire réelle. Des habitants alertés, capables de réagir rapidement, de se coordonner, d'intercepter un suspect et de le remettre in fine aux autorités compétentes.

C'est cette partie du scénario qu'il faut encourager et structurer.

Des réseaux de vigilance citoyenne efficaces existent dans plusieurs pays africains encadrés, formés, en lien direct avec les forces de l'ordre. Ils permettent une réponse rapide sans dériver vers la violence collective. Obala pourrait s'en inspirer.

La population a démontré sa capacité à agir. Le défi est désormais de lui donner les bons outils pour le faire sans mettre des vies en danger ni celle du suspect, ni celle des civils mobilisés.

Le message aux voleurs et aux autorités

L'incident envoie un double signal.

Aux voleurs, d'abord : Obala est vigilante. Les réseaux d'information circulent. L'impunité a des limites. Ce message a une valeur préventive réelle, à condition qu'il soit accompagné d'une réponse judiciaire visible et crédible.

Aux autorités, ensuite : la justice populaire prospère dans les espaces laissés vides par l'État. Quand les plaintes restent sans suite, quand les procédures semblent interminables, quand les récidives se multiplient sans sanction visible, les citoyens cherchent leurs propres solutions. Combler ce vide est une responsabilité institutionnelle, pas seulement un appel moral.

Ce qu'il faut retenir

"Commandant Zabra" est entre les mains de la gendarmerie. C'est là qu'il devait se retrouver dès le début.

La population d'Obala a fait preuve d'une vigilance réelle. Elle a aussi franchi une ligne qu'aucune frustration, si légitime soit-elle, ne devrait autoriser à franchir.

La prochaine fois et il y aura une prochaine fois le bon réflexe est simple : immobiliser, surveiller, appeler la gendarmerie. Laisser la justice faire son travail. Parce que la justice qui tue avant de juger n'est plus de la justice. C'est de la vengeance.

Et la vengeance, elle aussi, a ses victimes innocentes.