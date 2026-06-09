Algérie: Lancement de la campagne pour les législatives du 2 juillet

ALGER — La campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet prochain débute officiellement mardi, marquant le coup d'envoi d'une compétition politique intense entre les partis politiques et les listes indépendantes, appelés à convaincre plus de 24 millions d'électeurs algériens de la pertinence de leurs programmes, à l'occasion de cette échéance majeure qui s'inscrit dans le processus de consolidation et de renouvellement des institutions législatives.

D'une durée de trois semaines, la campagne électorale prendra fin, conformément à la loi en vigueur, trois jours avant la date du scrutin (période de silence électoral). Ainsi, trois semaines durant, les candidats seront soumis à une intense activité sur le terrain à la rencontre des citoyens, à travers l'organisation des meetings populaires et des activités de proximité, tout en investissant les réseaux sociaux et les médias audiovisuels pour faire valoir leurs idées et promouvoir leurs visions politiques, économiques et sociales, qu'ils seront appelés à défendre au cours des 5 prochaines années de la 10è législature.

Cette campagne se déroulera sous la supervision directe et totale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur, modifiée par les textes législatifs récents, avec l'instauration d'un arsenal juridique et de mesures visant à garantir l'intégrité, la transparence et l'égalité des chances entre tous les candidats.

Toutes ces mesures ont pour objectif de préserver le libre choix du citoyen et de lui offrir un environnement sécurisé et neutre, afin d'exercer son droit de vote et de choisir ses représentants, à l'abri des pressions financières ou des allégeances étroites, en vue de bâtir un Parlement fort et représentatif du peuple, capable de relever les défis législatifs et économiques à venir.

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Les médias nationaux seront également au rendez-vous pour assurer une couverture médiatique professionnelle et responsable, fondée sur les principes de pluralisme, de transparence et d'intégrité, tout en respectant scrupuleusement les règles légales, déontologiques et éthiques régissant la couverture des différentes étapes du processus électoral, garantissant ainsi au citoyen un droit à une information crédible et impartiale.

A cet égard, le tirage au sort pour la répartition des créneaux horaires d'intervention des candidats dans les médias nationaux durant cette campagne électorale a eu lieu samedi dernier, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger.

Pour rappel, le corps électoral compte 24.727.041 électeurs, dont 23.872.756 électeurs à l'intérieur du pays et 854.285 électeurs parmi les membres de la communauté nationale établie à l'étranger, selon l'ANIE.