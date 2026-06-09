Gambie: Le ministre des sports défend son record et promet que le Stade de l'Indépendance abritera le match de septembre

Le ministre de la jeunesse et des sports a défendu les performances de son ministère au vu de la frustration grandissante du public concernant le retard pris dans la réhabilitation du Stade de l'Indépendance, insistant que les succès du ministère vont au-delà du football et exprimant sa foi que le match de la Gambie au mois de septembre aura lieu à domicile.

Le ministre s'exprimait ainsi lors de la Réunion Ministérielle 'Mansa Kunda' tenue au Centre de Conférence International Sir Dawda Kairaba Jawara à Bijilo. Le ministre a déclaré que le public souvent néglige de grands évènements dédiés à la jeunesse et au sport et limite le travail du ministère seulement au projet de réhabilitation du stade.

Le ministre de la jeunesse et des sports a répondu aux questions des participants. Il a mis en exergue de multiples initiatives destinées à émanciper la jeunesse, notamment le Plan National de Soutien à la Jeunesse, les placements en stage pour diplômés, les opportunités d'apprentissage, et les initiatives de formation aux métiers des TIC.

Il a déclaré que des centaines de jeunes personnes bénéficient présentement de programmes de formation et de placement dans le marché de l'emploi mis en oeuvre par le gouvernement, les participants recevant un traitement mensuel tout en acquérant une expérience professionnelle.

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Concernant le développement des sports, le ministre a souligné les investissements dans la formation des encadreurs de l'équipe nationale, la construction d'infrastructures sportives municipales et de centres d'éducation de jeunes dans tout le pays. Il a indiqué que des facilites ont été construites ou réhabilitées dans plusieurs régions dont Farafenni, Janjanbureh ainsi que dans d'autres communautés.

Le ministre s'est penché sur la réhabilitation en cours du Stade de l'Indépendance. Il a reconnu les retards mais a insisté qu'ils sont dus aux travaux extensifs requis pour adhérer aux normes de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Selon lui, la réhabilitation du terrain de football est achevée et l'attention se tourne maintenant vers les épreuves d'athlétisme, notamment l"installation d'une nouvelle piste de course. Il a révélé que le président Barrow a approuvé des fonds supplémentaires afin que le stade puisse abriter des matches de football et des compétitions d'athlétisme.

« Nous sommes confiants que le stade de l'Indépendance abritera le match de septembre, » a déclaré le ministre, observant que les préoccupations préliminaires de la CAF concernaient principalement la surface de jeu, qui a depuis lors été rénovée.

Le ministre a également défendu la décision du gouvernement de donner la priorité au développement d'infrastructures sportives. Il a fait valoir que des investissements dans la construction de facilites modernes génèreraient de bien plus grands bénéfices à la nation plutôt que de débourser d'importantes sommes d'argent pour participer à des compétitions internationales alors que les infrastructures sportives locales sont inadaptées à l'éclosion des athlètes.

Concernant l'emploi des jeunes, il a reconnu que les programmes existants sont insuffisants pour répondre à la demande croissante d'emplois mais a insiste sur le fait que le gouvernement poursuit sa politique d'investissements dans des domaines tels que l'éducation, le développement des compétences, et les opportunités d'emploi.

Il a exhorté les jeunes à tirer profit des opportunités disponibles et leur a rappelé que le succès demande de la patience, de la discipline, et un dur labeur.

Le ministre a également révélé que les Jeux du Conseil des Sports de l'Union Africaine que devait initialement abriter la Gambie ont été repoussés jusqu'à Octobre pour des raisons administratives et logistiques.

Le président Barrow ordonne une enquête indépendante sur les allégations visant l'ancien Chef d'Etat-Major des Forces Armées de la Gambie - selon le ministre de l'information.