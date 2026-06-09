Congo-Kinshasa: Le Président de la République lance la Taskforce chargé de l'assainissement et la salubrité de Kinshasa

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conduit la première réunion de la Taskforce en charge de la salubrité et de l'assainissement de la ville de Kinshasa, ce lundi 8 juin 2026, à la Cité de l'Union africaine.

Cette nouvelle structure, placée sous l'autorité directe du Chef de l'État, a pour mission d'élaborer et de coordonner un plan spécial et permanent de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa. Elle est également chargée d'identifier, de traiter et d'assurer le suivi des points critiques d'insalubrité. De surcroît, elle devra proposer et appliquer des mesures contraignantes de discipline urbaine et de civisme environnemental.

À l'issue de cette réunion, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du Service national et Coordonnateur de la Taskforce, a indiqué qu'il s'agit d'une réunion de cadrage en vue de rendre effective cette structure dans les meilleurs délais. « Le Président de la République nous a donné des instructions pour rendre la capitale salubre », a-t-il déclaré.

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S'appuyant sur cette dynamique, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rassuré que l'Hôtel de Ville accompagnera cette mission. Il a toutefois précisé que les travaux qui seront exécutés dans le cadre de cette Task Force s'inscriront dans la durée. « Nous sommes au point zéro. Il sera question de dérouler le plan opérationnel mis en place. Il ne faut pas demander que la ville soit transformée dès le premier jour ».

Conformément à ses objectifs, cette Task Force assurera aussi la coordination des opérations de terrain avec les services compétents et veillera à la sensibilisation des populations ainsi qu'à l'application stricte des mesures arrêtées.

Outre le Commandant du Service National, chargé de coordonner cette structure, le Gouverneur de Kinshasa, le Directeur de cabinet du Chef de l'État, la Première ministre ainsi que plusieurs autres membres du Gouvernement, notamment les ministres de l'Intérieur, de l'Urbanisme et Habitat, de la Santé publique et des Infrastructures et Travaux publics, ont pris part à cette rencontre.