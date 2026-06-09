Afrique: Mondial 2026 - Les Fennecs chassent leurs glorieux fantômes

L'Algérie débarque à la Coupe du Monde 2026 avec les crocs et une ambition démesurée pour son grand retour sur la plus prestigieuse des scènes, douze ans après sa dernière apparition en 2014. Les Fennecs arrivent aux États-Unis avec la ferme intention de bousculer le gratin mondial et d'écrire une nouvelle page d'histoire.

Considérée comme l'un des viviers les plus talentueux du continent africain, l'Algérie s'appuie sur un effectif de haut vol où s'entrechoquent des cadres installés dans les plus grands championnats européens et arabes, et des pépites locales prêtes à éclater. Après quelques zones de turbulences, la Khadra a retrouvé de l'épaisseur et des certitudes autour d'un tout nouveau projet technique.

Le sélectionneur : Vladimir Petkovic

C'est Vladimir Petković qui guidera la destinée des Fennecs lors de ce Mondial 2026. Intronisé en 2024 pour succéder à l'emblématique Djamel Belmadi, le technicien bosno-suisse apporte dans ses bagages une immense culture internationale, lui qui avait mené la Nati vers les sommets lors de plusieurs tournois majeurs. Son ordre de mission pour cet été américain ? Propulser les Fennecs dans le tableau final, un frisson que le peuple algérien n'a plus connu depuis l'épopée héroïque de 2014 au Brésil.

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Le parcours de qualification

Pour valider leur ticket pour l'Amérique du Nord, les Fennecs ont dicté leur loi en survolant le Groupe G de la zone Afrique. Un véritable cavalier seul conclu avec 25 points au compteur, fruits de huit victoires, un nul et une seule petite défaite. Un parcours ultra-solide qui met fin à douze ans d'angoisse et d'absence au banquet mondial. Durant cette campagne, le capitaine Riyad Mahrez et le dynamiteur Mohamed Amine Amoura ont enfilé le costume de sauveurs, multipliant les masterclass et les buts décisifs pour porter l'Algérie à bout de bras.

Le groupe de l'Algérie au Mondial

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Le tirage au sort a réservé un menu royal aux Fennecs dans la poule J, aux côtés de l'Argentine, tenante du titre, de l'Autriche et de la Jordanie, le bleu de la compétition.

Si l'Albiceleste fait figure d'épouvantail légitime pour la première place, l'Algérie a le coffre et le talent pour revendiquer haut et fort un billet pour les seizièmes. L'Autriche proposera un défi européen typique, fait de rigueur et de discipline tactique, tandis que la Jordanie jouera sans complexe pour sa grande première historique. Avec la nouvelle formule XXL à 48 équipes (qualification des deux premiers et des huit meilleurs troisièmes), l'Algérie a toutes les cartes en main pour s'offrir un printemps prolongé.

Calendrier de la phase de poules

Argentine - Algérie | 16 juin 2026 | Kansas City Un immense choc pour entrer de plain-pied dans la compétition face aux champions du monde en titre. Gratter un résultat face à l'armada argentine donnerait un coup de boost psychologique monumental aux hommes de Petkovic.

Un immense choc pour entrer de plain-pied dans la compétition face aux champions du monde en titre. Gratter un résultat face à l'armada argentine donnerait un coup de boost psychologique monumental aux hommes de Petkovic. Jordanie - Algérie | 22 juin 2026 | Levi's Stadium, San Francisco Le tournant stratégique de ce premier tour. Face au Petit Poucet jordanien, les Fennecs n'auront pas le droit à l'erreur et devront verrouiller les trois points pour poser une option sur la qualification.

Le tournant stratégique de ce premier tour. Face au Petit Poucet jordanien, les Fennecs n'auront pas le droit à l'erreur et devront verrouiller les trois points pour poser une option sur la qualification. Algérie - Autriche | 27 juin 2026 | Kansas City Une véritable finale pour la qualification lors de l'ultime journée, d'autant plus si les positions restent resserrées au tableau d'affichage avant le coup d'envoi.

Les joueurs à suivre

Riyad Mahrez - Ailier

À 35 ans, le capitaine et magicien algérien reste le garant technique et spirituel de cette sélection. S'il a pris du recul en s'exilant en Arabie saoudite, son leadership dans le vestiaire et son immense vécu des joutes internationales seront de l'or en barre pour encadrer la jeunesse algérienne sous la pression du Mondial.

Ibrahim Maza - Milieu offensif

À seulement 20 ans, le joyau de l'Alchimie algérienne cristallise toutes les attentes. Le milieu de terrain du Bayer Leverkusen est un joueur de rupture, doté d'une pointe de vitesse soyeuse et d'une créativité rare capable de faire sauter n'importe quel verrou. Le futur de la Khadra, c'est lui.

Luca Zidane - Gardien de but

C'est l'attraction des Fennecs ces derniers mois. Le dernier rempart, formé à l'école du Real Madrid et fils de la légende absolue Zinedine Zidane, s'est installé dans les cages algériennes à force de performances de haut vol. Son calme et ses réflexes seront essentiels pour espérer voir loin.

Historique en Coupe du Monde

L'Algérie s'apprête à disputer sa cinquième phase finale sur la scène planétaire.

1982 : Phase de groupes

Phase de groupes 1986 : Phase de groupes

Phase de groupes 2010 : Phase de groupes

Phase de groupes 2014 : Huitième de finale

Huitième de finale 2026 : Qualifiée

Le chef-d'oeuvre absolu reste l'épopée brésilienne de 2014. Sortis des poules, les Fennecs avaient poussé l'Allemagne, futur champion du monde, dans ses derniers retranchements lors d'un huitième de finale d'anthologie perdu en prolongation (2-1).

À la recherche du frisson des phases finales

L'Algérie ne traverse pas l'Atlantique pour regarder les autres jouer. L'objectif est clair, net et précis : s'extirper de la phase de poules et retrouver les joutes à élimination directe. Malgré l'adversité promise dans le groupe J, la Khadra a les armes pour regarder l'Argentine dans les yeux et dicter sa loi à l'Autriche et à la Jordanie.

Tout l'enjeu pour Vladimir Petkovic résidera dans sa capacité à faire cohabiter l'ancienne garde de 2014 (Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Aïssa Mandi) avec la nouvelle vague affamée incarnée par Mohamed Amine Amoura, Anis Hadj Moussa, Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri, Luca Zidane ou Ibrahim Maza. De la réussite de ce choc des générations dépendra la hauteur du vol des Fennecs cet été.